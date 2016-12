Primarul din Cogealac pune beţe-n roate celui mai mare parc eolian din Europa

Primarul din Cogealac pune bețe-n roate celui mai mare parc eolian din Europa

Pentru parcul eolian Fântânele-Cogealac, cel mai mare proiect de acest tip din Europa, se înfruntă acum două mari companii din domeniul producției și furnizării de energie electrică: grupul ceh CEZ și compania spaniolă Iberdrola Renovables. Acești giganți acționează însă indirect, prin intermediul a două companii românești: Tomis Team, respectiv Eolica Dobrogea. Sătenii din Fântânele și Cogealac ar trebui să beneficieze extrem de mult de pe urma acestei competiții, investițiile în domeniul centralelor eoliene urmând să atragă o serie de proiecte de dezvoltare pentru comunitatea locală. Principala problemă o constituie, însă, atitudinea țărănistului Cati Hristu, primarul comunei Co-gealac, care a reușit să blocheze derularea proiectului, susținând că Tomis Team nu are autorizație de construcție și că nu a obținut legal pământul pe care vrea să construiască transformatorul în comună. Astfel, Primăria Cogealac a început să aplice amenzi în stânga și în dreapta și a deschis procese de anulare a unor acte de vânzare-cumpărare. Potrivit legislației care privește domeniul construcțiilor, odată ce autoritățile locale consideră că un investitor construiește fără autorizație și îl amendează, orice lucrare trebuie sistată până la terminarea unui proces în justiție. În aceste condiții, din octombrie 2008, Tomis Team a încetat orice fel de activitate în comuna Cogealac. Avocații firmei au negat toate aspectele invocate de Hristu, arătând că există, în prezent, 12 procese împotriva administrației locale din Cogealac. Nici Cati Hristu și nici viceprimarul Mihai Dore (PNȚCD) nu au răspuns apelurilor telefonice ale ziarului „Cuget liber”. Mult mai avansați, din punctul de vedere al autorizațiilor obținute și al studiilor de impact, cei de la Tomis Team au demarat deja lucrările de construcție a morilor de vânt, la Fântânele. Pentru asta, ei au închiriat de la săteni terenul pe care se construiesc stâlpii cu fofează, cu trei mii de euro pe an, timp de 30 de ani, și au angajat firme nemțești, care deja toarnă fundațiile moriștilor. În plus, comuna urmează ca, pe lângă drumuri noi și venituri suplimentare din taxele și impozitele ce vor fi plătite de Tomis Team, să mai primească și curent electric gratis. Dar degeaba vor funcționa morile aici, dacă nu va exista stația de transformare, proiectată a fi construită la Cogealac. Potrivit primarului din Fântânele, Gheorghe Popescu, nu există nicio posibilitate ca proiectul să fie întrerupt sau să se renunțe la el. „Managerul de proiect, Tomis Team, a demarat deja lucrările pentru construcția celor 142 de moriști. Va fi împotriva rațiunii să se blocheze un proiect de o asemenea amploare. Eu mă înțeleg bine cu primarul din Cogealac, dar pur și simplu nu înțeleg de ce nu vrea să dea drumul la proiect și acolo”, a declarat el. „Cu siguranță se va construi o stație de transfor-mare. Chiar dacă vom renunța la Cogealac, reprezentanții firmei mi-au spus că ar putea realiza stația fie la Istria, fie la Mihai Viteazu. Există soluții, proiectul merge mai departe”, a adăugat Popescu. „Mai mult, noi sperăm ca în primăvara lui 2010 să inaugurăm parcul”, a încheiat optimist primarul din Fântânele.