După ce DADL a luat cartonaș roșu

Primăriile pregătesc faultarea pe la spate a operatorilor de plaje

Direcția Apelor Dobrogea Litoral (DADL) anunța zilele trecute, cu o mare tristețe, că mulți operatori au reușit să se întoarcă pe plaje în ciuda eforturilor de a le rezilia contractele. Și asta pentru că instanțele de judecată le-au dat dreptate agenților economici care au închiriat suprafețele de nisip. Acest lucru le-a cam încurcat socotelile lui Nemirschi, Mazăre și Constantinescu, care pregătiseră deja trecerea plajelor în administrarea hotelierilor, chiar și fără licitații. Situația creată a făcut în așa fel încât hotelierilor să nu le rămână decât vreo 45% din suprafața de nisip, din care trebuie să scadă încă 20 de procente, care vor rămâne la primării pentru a le transforma în plaje publice. Însă administrațiile locale și DADL nu vor să se resemneze cu acest lucru, prefigurându-se vremuri grele pentru operatori. În momentul de față, mingea se află însă în curtea primăriilor, care trebuie să acorde autorizații agenților economici pentru a putea amenaja plajele. De aseme-nea, conducerea DADL anunță controale drastice în timpul sezonului estival. „Nu se dorește ca plajele să fie amenajate“ „Romned” este cel mai important operator de pe litoralul românesc, având în administrare opt sectoare de plajă în aproape toate stațiunile. DADL i-a reziliat contractele, ca și celorlalți agenți, însă societatea a câștigat în instanță toate procesele și s-a întors pe plajă. Cu toate acestea, problemele nu par să se fi rezolvat. Deși mai sunt două săptămâni până în vară, plajele nu pot fi încă amenajate deoarece autoritățile locale întârzie să elibereze autorizațiile necesare. „Am câștigat, dar deocamdată nu putem face nimic deoarece nu avem aprobări. Noi am făcut documen-tația, am depus și scrisori de intenție prin care solicităm eliberarea lor urgentă deoarece a început sezonul estival, însă primăriile întârzie să ne dea autorizațiile”, ne-a declarat Sorin Greavu, administratorul „Romned”. Fără aceste aprobări, operatorul nu poate să instaleze niciun beach-bar, magazii de depozitare, corturi, toalete, dușuri, cabine de schimb sau șezlonguri. „Nu este reală afirmația autorităților și celor de la minister că vor să deschidă sezonul estival în bune condiții. Din contră. Se pun piedici și nu se dorește ca plajele să fie amenajate”, spune Greavu, consi-derând că întreaga poveste cu rezili-erea contractelor și întârzierea avi-zelor este cusută cu ață albă. „Este cel puțin dubios. Tuturor operatorilor le-au fost reziliate contractele exact pentru aceleași motive. Sunt 41 de contracte individuale și la toți ni s-au invocat aceleași pretexte, că nu am respectat PUZ-urile, că nu a fost curățenie pe plajă. Este clar că noua conducere a DADL (n.r. numită acum două luni) a luat această de-cizie din birou. Eu, ca operator, nu am greșit cu nimic, am avut cele mai bune condiții de pe întreg litoralul, nu am avut niciodată o plajă mur-dară”, a precizat administratorul „Romned”. 70% din profit se duce la stat Sorin Greavu este hotărât ca, în cazul în care nu i se vor da autorizațiile sau se vor face presiuni asupra lui, să apeleze la justiție. „Nu știu dacă mă vor lăsa să funcționez. Eu aștept încă aprobările. Însă, dacă încearcă să facă abuzuri, voi apela din nou la instanță, singurul nostru ajutor fiind legea. Nu vom renunța. Am făcut investiții uriașe și nu avem cale de întoarcere. Nu putem renunța, să aruncăm la gunoi atâtea investiții. Mergem în instanță, singura cale legală”, a declarat Greavu. El este sceptic față de faptul că va putea găsi înțelegere la Pri-măria Constanța, din moment ce, pentru sectorul de plajă din Mamaia, a depus încă de anul trecut actele pentru autorizații, însă edilul nici până la ora asta nu a eliberat niciun document. Sorin Greavu spune că, astă vară, pe plaja din Mamaia, a funcționat pe baza ordonanței din 2006 care-i scutea de plan de urbanism pe operatori, însă fără a avea electricitate, apă și canalizare. Din acest motiv, „Romned” a dat în judecată DADL, deoarece în con-tractul de închiriere a plajelor erau prevăzute asigurarea utilităților, și cere Direcției despăgu-biri pentru prejudiciul produs. „Este o prigoană pornită împotriva operatorilor de plajă și nu înțeleg de ce. Din toată această afacere, 70 de procente se duc la statul român, sub formă de taxe, impozite și chirii. Nouă nu ne mai rămâne decât aproximativ 30% din profit, din care trebuie să amortizăm și investițiile enorme făcute pe plajă. Spre exemplu, numai anul trecut, am plătit 39 miliarde de lei vechi la stat, aproape un milion de euro. Noi nu luăm bani de la statul român, ci dăm”, a mai declarat Sorin Greavu.