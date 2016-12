Primarii liberali din judeţ îşi plâng de milă

Chiar dacă formula de guvernare nu s-a decis oficial,

Primarii liberali din județ își plâng de milă

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că Partidul Național Liberal preferă opoziția, în locul unor „concesii majore”. Concret, pe motiv că PSD nu susține planul de combatere a crizei economice și, totodată, că PD-L nu a venit cu o ofertă, liberalii se retrag în opoziție. Dacă despre partid se spune că, în contextul crizei financiare actuale, o opoziție „constructivă” i-ar fi benefică, nu același lucru se poate afirma despre primarii liberali din județul Constanța și asta pentru că, așa cum chiar ei au explicat, perioada care urmează va fi extrem de dificilă pentru ei. În situația în care o guvernare PD-L - PSD va fi bătută în cuie, primarii liberali din județ se declară preocupați nu doar de bugetul local (care, implicit, va fi afectat), ci și de presiunile la care vor fi expuși privind apartenența lor politică. „Suntem niște oameni terminați“ „O să fie o tortură pentru noi, primarii PNL!”, a fost prima reacție a gospodarului șef din Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni. Primarul liberal a ținut să menționeze că, în ciuda faptului că o opoziție ar putea să fie folositoare partidului în contextul actual, „edilii PNL din județul Constanța, unde totul este controlat de PSD, vor fi obligați fie să-și dea demisia, fie să treacă în barca lor”. Mai mult decât atât, Grameni a adăugat că își face probleme pentru bugetul local. „Chiar dacă nu am primit cine știe ce bani până acum de la Guvern, de Consiliul Județean nici nu mai pomenesc, că nici un telefon nu au dat atunci când ne-am confruntat cu inundațiile și ni s-au prăbușit trei case, de acum înainte n-o să mai primim nici măcar ce ni se cuvine”, a explicat primarul. În aceeași ordine de idei, Gheorghe Grameni s-a declarat convins și de faptul că liberalii șefi ai administrațiilor publice locale din județ vor fi presați cu demisia sau cu o „convertire” politică la social-democrați sau democrat-liberali. În sensul acesta, gospodarul șef din Mihai Viteazu a apreciat că, în opinia sa, „demisia ar fi rușinoasă”. „Eu, unul, rămân alături de oameni, deocamdată”, a afirmat el. Referitor la debarcarea din tabăra liberală și trecerea la unul dintre partidele care ar putea asigura guvernarea, Grameni nu s-a sfiit să recunoască: „În acest caz, aș opta pentru PSD. Păi cine conduce județul ăsta?!”, a întrebat el retoric. Totuși, primarul a adăugat că, în ceea ce-l privește, exclude pentru moment eventualitatea de a părăsi doctrina liberală și asta pentru că, susține el, este „fidel partidului” care l-a lansat (n.r. - PNL). Chiar și așa, însă, Gheorghe Grameni și-a exprimat o oarecare dezamăgire vizavi de poziția PNL în cadrul negocierilor pentru intrarea la guvernare: „Să sperăm că Tăriceanu va renunța la pretenția de a fi numit premier. Ce crede el?! Că altu’ nu mai poate să fie în locul lui prim ministru?!”, a subliniat primarul (încă) liberal, în speranța unei modificări de ultimă oră. „Partidul are de câștigat în opoziție, pe criza asta. Dar noi… noi suntem niște oameni terminați! N-o să putem rezista”, a concluzionat el, pe un ton deloc optimist. Un guvern PD-L - PNL - UDMR Nici primarul din Medgidia, Marian Iordache, nu s-a declarat încântat de varianta unei opoziții a PNL și asta nu atât din punct de vedere al poziției partidului la nivel central, în următorii patru ani, ci din perspectiva problemelor cu care se vor confrunta edilii din Constanța. Întrebat în ce măsură vor fi afectați primarii PNL de opoziția propriului partid, edilul din Medgidia a răspuns categoric: „Maxim! Vom fi afectați maxim!”. Mai exact, Marian Iordache a explicat că, din punctul său de vedere, primarii liberali vor suferi mai ales în ceea ce privește sumele de bani provenind de la Guvern sau de la CJC. „În acest caz, rămâne să mă susțin singur. Numai că suporturile pe care trebuie să mă susțin sunt foarte subțiri”, a ținut să menționeze penelistul. Mai mult decât atât, el a declarat că, în calitate de șef al administrației locale, a făcut electoratului niște promisiuni, „promisiuni care nu prea mai pot fi îndeplinite fără susținerea Guvernului”. Chiar și așa, însă, liberalul a afirmat că speră ca negocierile din ultimele zile să nu fie cele definitive și, în acest sens, a precizat că, în viziunea sa, „cea mai eficientă formulă de guvernare ar fi PD-L - PNL - UDMR”. „Ori e proastă, ori vrea să rămână fată mare” Nu la fel de îngrijorat a părut edilul din Techirghiol, liberalul Adrian Stan, care a declarat că retragerea PNL în opoziție nu îl sperie sub nicio formă. El și-a exprimat însă regretul vizavi de modul în care Partidul Național Liberal s-ar putea retrage de la guvernare. Astfel, Adrian Stan a declarat, destul de insinuant: „Întrebarea este cum de o fată curtată de doi băieți a rămas, până la urmă, nemăritată: ori e proastă, ori vrea să rămână fată mare”, a rezumat ironic edilul PNL din Techirghiol situația în care se găsește acum partidul. Referitor la posibilele presiuni cu care s-ar putea confrunta în cazul unei guvernări PD-L - PSD, Stan a precizat că nu ia în calcul plecarea la alt partid. Fără regrete Destul de sceptic față de un posibil guvern PD-L - PSD, primarul din Corbu, liberalul Marian Gălbinașu, a preferat să nu facă prea multe comentarii privind opoziția partidului - mamă. Gălbinașu a părut mai degrabă îngrijorat de soarta localității al cărei gospodar șef este și, din acest punct de vedere, a subliniat: „Dincolo de politica de la centru, rămâne administrația fiecărei localități, ori acesta e un lucru care trebuie făcut într-un mod echilibrat și rațional”. Cât privește atmosfera care se va „instaura” în funcție de formula de guvernare, primarul a menționat: „Sincer, n-aș putea spune nici că am vreun motiv de bucurie, nici că am vreun regret”, a conchis el.