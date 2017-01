Primarii constănţeni nu dau doi bani pe situaţiile de urgenţă

Primarii constănțeni nu dau doi bani pe situațiile de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a susținut ieri, în cadrul Casei de Cultură Constanța, bilanțul pe anul 2007. În ciuda faptului că anul care se finalizează a fost unul marcat de numeroase evenimente care s-au înscris, prin natura lor, în categoria situațiilor de urgență, nu mulți au fost primarii care și-au manifestat interesul față de măsurile și planurile care pot fi aplicate în cazul calamităților. În acest sens, deși în județul Constanța s-au înregistrat în cursul acestui an nu mai puțin de 576 de incendii, iar 11 localități au fost grav afectate de inundații, la întâlnirea de ieri, în sală se puteau zări doar câteva figuri de edili, și acelea afișând calm un dezinteres combinat cu nerăbdarea de a pleca mai repede spre ale lor. Mai mult decât atât, unul dintre primarii constănțeni dădea semne evidente de oboseală: moțăiala din scaunul sălii mari a Casei de Cultură era mai dulce decât dojana prefectului Dănuț Culețu. Prefectul Culețu a criticat lipsa de organizare a primarilor Prezent în cadrul evenimentului, prefectul Culețu a ținut să facă o serie de precizări referitoare la capacitatea administrațiilor publice locale de a face față situațiilor de urgență care intervin. Prefectul a atras, din acest punct de vedere, atenția asupra „disfuncțiilor de comunicare și informare în ceea ce privește primăriile din județul Constanța, aspect care nu este sub nicio formă de neglijat”. Totodată, Culețu a declarat, în repetate rânduri, că și-ar fi dorit ca prezența edililor la eveniment să fie una considerabil mai mare. „Sunt neplăcut surprins de faptul că sunt prea puțini primari în sală. Nu de puține ori am constatat, în deplasările pentru situațiile de urgență din județ, că primăriile erau închise, oamenii din cadrul serviciului de voluntari pentru situații de urgență nefiind de găsit”. Referitor la acest subiect, motiv de nemulțumire a prefectului, Culețu a declarat: „Cola-borarea cu primăriile este esențială în astfel de cazuri. De aceea am susținut întotdeauna că trebuie să penalizăm primarii care nu acționează în conformitate cu regulamentul, mai ales că ei sunt și pre-ședinții comitetelor locale pentru situații de urgență”. Edilii au chiulit de la ședință Primarii localităților constănțene nu au fost ieri de găsit în sediile primăriilor. Astfel, funcționarii din cadrul primăriei Bărăganu au declarat că gospodarul șef împreună cu viceprimarul sunt prezenți la serbarea școlară organizată cu ocazia Crăciunului de școala din localitate. Nimic despre vreo ședință a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, nimic despre planuri sau eventuale măsuri aplicabile în cazul unor incidente neplăcute. Nici primarul comunei Crucea nu a părut să acorde atenție evenimentului de ieri, acesta preferând să continue acțiunea de împărțire a pachetelor de Crăciun către bătrânii din localitate. Secretarul primăriei a declarat că nu cunoaște „ca vreun reprezentant al administrației locale să fi fost desemnat în vederea participării la bilanț” și, cu atât mai puțin, dacă în localitate există sau nu vreun efectiv de voluntari pentru situații de urgență. Administrația publică locală din Peștera nu a manifestat interes pentru întâlnirea de ieri pentru că, potrivit afirmațiilor secretarei comunei, „a fost ședința de Consiliu Local și a trebuit să ne pregătim”. „Băiatul care se ocupă cu situațiile de urgență a fost plecat la Cumpăna să ia calculatoarele primite de la Asociația Comunelor din România și de-aia nu a fost nici un reprezentant la ședință”, a completat secretara primăriei din Peștera. Cu toate acestea, în comună există un serviciu de voluntari alcătuit din 47 de persoane, iar în ceea ce privește un plan pentru situații de urgență funcționara primăriei a declarat: „Noi am avut un plan pentru astfel de cazuri alcătuit în luna mai, însă am angajat și o firmă specializată pentru elaborarea unui plan, firmă pe care am plătit-o cu bani de la bugetul local”. Interesant de remarcat este modul în care „băieții” care se ocupă de situațiile de urgență fac dovada interesului lor fără margini: aleargă după calculatoare sau împart în stânga și dreapta, cu o subită mărinimie care îi cuprinde, culmea, doar în prag de sărbători, cadouri pentru bătrâni și copii, doar, doar le-or crește șansele pentru un nou mandat.