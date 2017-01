Primarii constănţeni au pierdut 6 milioane de lei din cauza birocraţiei

Primarii constănțeni au pierdut 6 milioane de lei din cauza birocrației

Subprefectul Adrian Nicolaescu este supărat foc pe unii primari constănțeni pentru că nu au știut să cheltuiască banii dați de Guvern pentru reabilitarea unităților de învățământ. Anul trecut, primăriile din județ au fost nevoite să returneze la bugetul de stat aproape 6 milioane de lei, bani alocați de Executiv pentru școli și grădinițe care nu au fost folosiți de administrațiile locale. Primarii susțin însă că banii au venit foarte târziu, iar procedurile pentru atribuirea lucrărilor sunt foarte greoaie. În concluzie, aleșii locali spun că nu își fac mari griji deoarece au primit promisiuni că banii necheltuiți anul trecut se vor întoarce în 2008 pentru finalizarea lucrărilor. „Procedurile mănâncă foarte mult timp“ la Bărăganu Primăria Bărăganu a primit, anul trecut, 1,2 milioane de lei pentru construcția unei școli generale în comună. Administrația locală nu a reușit să cheltuiască decât jumătate din sumă, restul de bani fiind înregistrat ca sold neutilizat și retras la bugetul de stat. Primarul Constantin Bențea spune că nu s-a terminat lucrarea deoarece licitația a fost făcută târziu, așa că a returnat Guvernului aproape 600.000 lei. „Situația nu este una tocmai plăcută, dar procedurile mănâncă foarte mult timp. Numai licitația durează cel puțin două luni și nu puteam să ne apucăm să facem caietele de sarcină până ce nu eram siguri că ne vin banii. În plus, au mai fost și unele întârzieri cu construcția”, a declarat primarul. Bențea susține că a primit asigurări că banii necheltuiți îi vor reveni anul acesta. Și chiar dacă nu-i vor fi restituite fondurile, primarul spune că tot va termina de construit școala. „Chiar dacă nu mi-ar mai da banii, eu tot fac școala. Pot să rămân și dator, dar nu mă las. Mă împrumut, mă duc și mă plâng la guvern, dar tot fac rost de bani. Cel târziu, la 1 iunie, școala e gata”, dă asigurări primarul. „A trecut anul și am pierdut banii” Și primarul din Cuza Vodă acuză procedurile de licitație greoaie și întocmirea documentației. Consiliul local a primit, în 2007, de la Guvern, 450.000 lei pentru grădiniță și 1.180.000 lei pentru școala generală din localitate. Din cauza unor contestații depuse de o firmă la licitație, banii pentru ridicarea grădiniței au fost înapoiați la guvern în totalitate, iar din sumele alocate pentru școală au rămas necheltuiți 168.000 lei. Primarul Eugen Dumitru spune că legislația greoaie l-a împiedicat să cheltuiască mai bine banii pentru unitățile de învățământ. „La grădiniță nici măcar nu am început din cauza unei firme de construcții care a făcut două contestații privind licitația de atribuire a lucrării. A fost doar rea voință deoarece autoritatea de la București ne-a transmis că legea a fost respectată și că putem continua. Numai că, până să ne apucăm de treabă, a trecut anul și am pierdut toți banii. Asta e treaba. Procedurile sunt complicate, durează mult și nu am reușit să ne încadrăm în termen”, ne-a declarat primarul comunei Cuza Vodă. Eugen Dumitru susține că a făcut deja cerere pentru ca banii să-i fie repartizați pentru 2008. Constanța a returnat 3 milioane de lei Primăria Corbu a primit anul trecut 650.000 lei pentru grădinița din localitate. Autoritatea locală a cheltuit 388.000 lei, restul de 262.000 fiind returnați la bugetul de stat. „Am cerut diferența de finanțare pentru acest an. Banii au venit foarte târziu anul trecut, iar procedurile, după cum știți, sunt foarte greoaie“, ne-a declarat primarul Marian Gălbinașu. Șirul localităților în care banii pentru reabilitarea și construirea de unități de învățământ nu au fost cheltuiți și returnați la Guvern este mult mai mare. Numai în municipiul Constanța au fost returnate aproximativ 3 milioane de lei. Prefectura nu crede în explicațiile primarilor Subprefectul Adrian Nicolaescu nu pare însă sensibilizat de motivele invocate de primari. El este de părere că banii ar fi putut fi cheltuiți în termenul necesar pentru ca niciun leu să rămână necheltuit. „Știu că sunt supărați unii primari pe mine, dar le transmit să nu mai caute scuze. Știau că le vin banii, trebuia să se pregătească pentru a-i cheltui și nu să aștepte până în al 12-lea ceas. Așa cum foarte mulți primari au reușit să cheltuiască banii, așa ar fi putut și ei. Degeaba spun că fondurile au venit foarte târziu pentru că, de fapt, banii au venit când i-au cerut primarii. Iar acum caută motive de ce nu i-au cheltuit”, a declarat Nicolaescu. Mai mult, subprefectul îi atenționează pe primari că banii au venit târziu tot din cauza lor pentru că au tărăgănat depunerea proiectelor și a cererilor de finanțare. „Degeaba s-au simțit atinși unii primari pentru că asta e realitatea. Au lăsat lucrurile să meargă încet și au pierdut și bani și timp. Spuneau de licitații contestate și probleme cu unii constructori. Le atrag atenția că problema licitațiilor depinde de ei. Dacă sunt corecte și transparente, problemele vor fi mult mai puține și se vor evita contestațiile”. De asemenea, Adrian Nicolaescu le reproșează unora dintre primari că au încheiat contracte cu firme de apartament, fără să verifice potențialul material al societăților. Așa s-au trezit cu executanți care nu s-au putut ține de grafice și nu au avut puterea să execute lucrările până la capăt. În încheiere, subprefectul îi anunță pe primari că banii nu sunt pierduți, ci pot fi solicitați pentru completarea finanțării. Nicolaescu este însă supărat că în loc ca primarii să fi cheltuit banii pe 2007 pentru ca anul acesta să poată cere alții, ei se mulțumesc cu câte puțin.