Primarii constănţeni acuză Guvernul că le bagă mâna în buzunare

Primarii constănțeni acuză Guvernul că le bagă mâna în buzunare

Administrațiile locale vor pierde sume importante de bani la bugetele locale, din cauza unor modificări aduse codului fiscal. Astfel, potrivit reglementărilor intrate în vigoare la începutul anului, impozitul pe tranzacții imobiliare nu va mai intra în visteria primăriilor, ci va merge la bugetul național. Noul Cod Fiscal stabilește că impozitul, maxim 3% din valoarea tranzacției imobiliare, va intra în 2008 integral la bugetul central. Anul trecut, impozitul se ducea în procent de 50% la bugetul local, 40% mergea la bugetul central, iar 10% ajungea la Agenția Națională de Cadastru. În județul Constanța, cele mai afectate localități sunt cele de pe litoralul Mării Negre și din zonele strategice naționale, unde piața imobiliară este foarte activă. Terenurile și casele sunt foarte scumpe, iar primarii vor pierde sume frumușele din tranzacțiile imobiliare. La rândul lor, edilii au făcut memorii la Asociația Comunelor din România și la Asociația Orașelor din România, acuzând Guvernul că încalcă principiul autonomiei. Chiriță îi va cere lui Vosganian să dea compensații primăriilor Președintele Asociației Orașelor din România (AOR), liberalul Ionel Chiriță, acuză Ministerul de Finanțe că a refuzat să se consulte și cu primarii când a luat această decizie. „E un lucru neplăcut ce se întâmplă în prezent și cred că Guvernul are o mare parte din vină. În primii doi ani ai acestei guvernări am fost pe poziții bune cu Executivul, ne-a consultat tot timpul când lua decizii care ne priveau. În ultimul an, însă, această relație a devenit aproape inexistentă și neproductivă. În problema asta, cu ministerul Finanțelor avem o relație foarte delicată. Primarii ne sesizează tot timpul în legătură cu această modificare a codului fiscal, care le aduce prejudicii la bugetul local. Nouă, primarilor, ni se iau resurse financiare fără a ni se da nicio compensare în schimb. Iar în funcție de resursele noastre, oamenii pot trăi mai bine și localitățile pot arăta mai frumos“, ne-a declarat Ionel Chiriță, președintele AOR și primar al orașului Hârșova. Chiriță spune că cele mai afectate vor fi orașele și municipiile, unde se efectuează tranzacții imobiliare la prețuri mari, precum și localitățile de pe litoral, unde terenurile și casele sunt la prețuri exorbitante. Președintele AOR spune că a programat deja o întrevedere cu ministrul Finanțelor, Varujan Vosganian, pe tema impozitului pe tranzacții imobiliare. „Dacă nu se va reveni asupra acestei prevederi, măcar să ni se dea compensații la echilibrarea bugetelor locale. Îi voi cere să compenseze în vreun fel pierderea impozitului”, a mai adăugat Chiriță. Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea satului românesc Vicepreședintele Asociației Comunelor din România (ACoR), Mariana Gâju, spune că această prevedere din Codul Fiscal nu trebuie privită singular, ci în legătură cu OG 104/2007 privind înființarea fondului pentru dezvoltarea satului românesc. Mai exact, Gâju spune că toți banii care provin din impozitul pe tranzacții imobiliare nu vor mai ajunge la primării, ci se vor constitui venit pentru fondul de dezvoltare al satului românesc. „Comunele nu sunt afectate pe termen lung pentru că acestea pot accesa fonduri pentru dezvoltarea localității. Cu toate acestea, prevederea nu este bună pentru că trebuia identificate alte resurse pentru finanțarea fondului satului românesc”, a declarat Mariana Gâju. Orașul Eforie va pierde sute de mii de lei Primarii de orașe și municipii nu înțeleg însă de ce trebuie să se ia bani de la bugetul lor pentru a se finanța proiecte în mediul rural. Orașul Eforie cunoaște o dinamică imobiliară foarte mare. Terenurile se vând la sute de euro metrul pătrat, casele costă sute de mii de euro. Primarul Ovidiu Brăiloiu spune că numai anul trecut, în localitatea sa s-au făcut tranzacții imobiliare de câteva milioane de euro bune. „Asta înseamnă că, din acest impozit, în bugetul localității au intrat câteva miliarde (n.r. – sute de mii de lei noi). Sunt mulți bani care anul acesta nu se vor mai regăsi în bugetul nostru. Nu înțeleg de ce iau ei bani din buzunarele noastre, ca să finanțeze nu știu ce programe în vreun colț de țară. Ei cred că noi trăim aici într-o mare fericire. Dar din banii aceștia asfaltam câteva străzi. Eu cred că cei de la București s-au trezit din nou cu găuri în buget și ne iau nouă banii“, a declarat Băriloiu. Afacerile cu terenuri, baza bugetului local din Kogălniceanu Hectarul de teren extravilan în comuna Mihail Kogălniceanu a ajuns să se vândă și cu câteva sute de mii de euro după ce americanii și-au făcut bază militară la marginea localității. Primarul Valer Iosif Mureșan spune că a auzit de această modificare a Codului Fiscal. „Ne atacă rău prevederea asta. La noi tranzacțiile imobiliare se mișcă foarte repede, se vând și se cumpără multe terenuri și case. Este clar că vom fi afectați la bugetul local. Aceste sume ne erau virate de către notarii publici. Vom face un calcul și noi să vedem cât am încasat anul trecut și cât vom pierde anul acesta. Apoi, vom ve-dea ce vom face”, a adăugat prima-rul comunei Mihail Kogălniceanu. Iorguș acuză Guvernul că încalcă autonomia locală Nici primarul municipiului Mangalia, Zanfir Iorguș, nu este foarte încântat de noutățile codului fiscal. „Dacă acești bani nu ajung la bugetul local, este foarte rău. În permanență, autoritățile centrale ne transferă tot felul de responsabilități (poliția comunitară, serviciul de evidență a populației, etc) fără a ne da și fonduri. Iar acum ne ia și impozitul pe tranzacții imobiliare, care era o sursă de venit. Nu știu unde o să ajungem”, a declarat Zanfir Iorguș.