Primaria Medgidia a castigat procesul taxei de trama stradala

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

• Tribunalul Constanta a respins actiunea formulata de Institutia Prefectului impotriva hotararii Consiliului local Medgidia privind aplicarea taxei de trama stradala La inceputul anului, Consiliul local Medgidia a fost notificat din partea Institutiei Prefectului si ca urmare s-a sistat incasarea taxei de trama stradala atat de necesara pentru reabilitarea drumurilor din Medgidia. La adoptarea hotararii de consiliu privind aplicarea taxei de trama stradala, s-au avut in vedere prevederile actelor normative in vigoare dar si multiplele sesizari ale cetatenilor cu privire la traficul greu care le - a afectat locuintele, constatarile specialistilor privind deteriorarea infrastructurii si a drumurile din oras. Chiar daca Instituția Prefectului a notificat taxa de tramă stradală, administrația locală Medgidia si-a sustinut punctul de vedere privind legalitatea aplicarii acesteia. Conform Codului fiscal, consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale in interesul persoanelor fizice si juridice. Taxa de trama stradala este o taxa pentru functionarea Serviciului de drumuri din Medgidia in interesul cetatenilor si agentilor economici din Medgidia. Reinstituirea taxei de trama stradala inseamna ca in Medgidia vor fi reparate toate drumurile grav afectate de traficul masinilor de mare tonaj dar si celelalte drumuri care de multi ani nu au mai beneficiat de reparatii capitale. In prezent Primaria Medgidia lucreaza la reabilitarea a doua trasee de strazi importante din oras si la tronsonul IV din drumul de centura care va fi exploatat de masinile de mare tonaj. Dupa finalizarea acestui drum de centura traficul greu va iesi din Medgidia. Administratia locala lucreaza la un plan de masuri ce va fi aplicat in acest sens si care va fi supus dezbaterii cetatenilor luni 17 septembrie, orele 17.00 la Casa de cultura a sindicatelor. Sursa: Primăria Municipiului Medgidia