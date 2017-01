Primăria Mangalia a păgubit bugetul statului cu 600.000 lei

r Comisia de licitație a dat câștig de cauză firmei care a cerut 1.200.000 lei, deși în anunțul de licitație servicii salvamar se specifica faptul că oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic va fi câștigătoare r La capitolul dotări s-a luat în calcul și numărul de sky-jeturi Asociația operatorilor de plajă din sudul litoralului a câștigat licitația pentru asigurarea serviciului de salvamar deși a depus o ofertă dublă față de contracandidați, de 1.200.000 lei, față de 600.000 lei. La anunțul de licitație postat pe site-ul Primăriei Mangalia, criteriul care trebuia să fie luat în calcul era „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Banii pentru serviciul de salvamar vin de la bugetul de stat. Mai mult decât atât, societățile care au participat la licitație au fost obligate să scoată la înaintare numărul de sky-jeturi, ambarcațiuni care sunt folosite doar pentru activități de agrement, nicidecum pentru cele de salvare. Pe data de 18 august Primăria Mangalia a organizat licitație pentru adjudecarea activității de salvamar în sudul litoralului, pe sectorul cuprins între Olimp și Mangalia. Claudiu Tusac, primarul Mangaliei, ne-a spus că trei societăți au cumpărat caietul de sarcini, însă cu oferte s-au prezentat numai două: Club nautic și Asociația operatorilor de plajă, comisia de licitație declarând-o câștigătoare pe cea de-a doua. Conform site-ului Primăriei Mangalia, durata contractului de servicii pe mare va fi doar de două luni. Conform declarațiilor Georgianei Grigoraș, consilierul personal al primarului, dacă cei de la Club Nautic au avut o ofertă mai avantajoasă în ceea ce privește prețul, de 600.000 de lei, față de 1.200.000 de lei cât a cerut asociația, aceștia din urmă au punctat la capitolul dotare. Spre exemplu, spune consilierul, în vreme ce Club Nautic a adunat 75 de puncte, cei de la asociație au acumulat 78,5 puncte. Dar să vedem cum s-au adunat aceste puncte. Curios, s-a luat în calcul dotarea, deși în anunțul de licitație se precizează faptul că oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este singurul criteriu de atribuire, conform anunțului de licitație semnat de primarul municipiului Mangalia. La bărci cu motor, Club Nautic a venit cu șase, iar asociația cu 13, la caiace de patrulare și salvare conduce tot asociația cu 5 bucăți, față de club care a venit cu patru. Turiștii, salvați cu sky-jeturile Ce consideră Primăria Mangalia că mai trebuie să aibă o firmă care se ocupă cu salvarea oamenilor? Sky-jeturi!!! Ambarcațiunile proiec-tate exclusiv pentru distracție au devenit obiecte care trebuie să facă parte din dotarea unui salvamar. Și cele două societăți care au participat la licitație s-au conformat și au trecut și numărul de sky-jeturi. Patru a avut Clubul Nautic și cinci asociația. Poate tocmai asta a depunctat Club Nautic la licitația pentru atribuirea activității de salvamar. Șase ani de salvare pe mare Club Nautic se ocupă de activitatea de salvamar în sudul litoralului de șase ani. „În urmă cu șase ani am participat la licitația organizată de Apele Române și am câștigat pe zona de sud a litoralului. În fiecare an se încheia câte un act adițional. Mulțumesc lui Dumnezeu că în toată această perioadă am salvat multe vieți”, ne spune George Lipoveanu, reprezentantul firmei. Cum a trecut serviciul de salvamar de la Apele Române la primării, au și început problemele. În 2007, salvamarii s-au aflat în grevă pentru scurt timp, până când s-au deblocat banii. Anul acesta însă, problema a scăpat cu totul de sub control. „Nici până la această dată nu am semnat vreun contract pentru activitatea desfă-șurată de la începutul sezonului estival și nici n-am primit banii. Am făcut o scrisoare către primarul Mangaliei în care am cerut să mi se acorde sumele necesare pentru activitatea prestată în timpul verii și pe perioada 1 - 5 mai când noi am fost la posturi, deși nu era deschis oficial sezonul de îmbăiere”, precizează George Lipoveanu. De la Olimp la Mangalia, Club Nautic a avut pe plajă 60 de salvamari. Începând de astăzi, ei vor fi retrași de pe plajă, urmând ca locul lor să fie luat de cei ai Asociației operatorilor de plajă. Cine face parte din asociație Dar să vedem cine face parte din această asociație. În uniune au intrat societățile comerciale care în anii 1996, respectiv 1998 au încheiat contracte de concesiune pentru mai multe sectoare de plajă. SC „Perla Venusului“ SRL din Venus, SC „Adras“ SRL Saturn, SC „NCS Virtus“ SRL și SC „Lial Star“ SRL au încheiat în anul 1996, respectiv 1998, contracte de închiriere pentru patru sectoare de plajă și contracte de concesiune pentru zona verde adiacentă. În anul 1996, plajele au fost o perioadă în administrarea consiliilor locale, care s-au grăbit să scape de povara lor și au organizat licitații. Așa se face că mai multe sectoare de plajă au ajuns pe mâna unor srl-uri pentru un sfert de secol. Problema este prețul cu care o parte din domeniul public al statului a fost închiriat. SC „Perla Venusului” plătește anual pentru un metru pătrat de plajă suma de 0,67 dolari. SC „Adras“ SRL din Saturn a câștigat la licitație o suprafață de 77.518 mp, SC NCS Virtus SRL din Saturn deține o suprafață de 13.888 mp, iar SC „Lial“ din Mangalia a concesionat 21.829 mp din plaja stațiunii. În momentul în care Direcția Dobrogea Litoral a devenit administratorul plajelor a încercat să le ia înapoi, însă agenții economici au refuzat. Aceștia au atacat în contencios administrativ decizia, instanța dându-le câștig de cauză. Sereleurile au rămas, astfel, cu plajele până în anul 2021. Pe baza unui protocol, în anul 1999, Apele Române a preluat plajele de la Primăria Mangalia. De la reprezentantul asociației, Vasile Drăgan, nu am putut obține mai multe informații, întrucât este plecat din țară. El s-a oferit să ne dea mai multe amănunte în cursul zilei de sâmbătă. Din păcate, nu ne-a putut da o altă persoană de contact.