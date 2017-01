Primăria, imună la sesizările constănţenilor

Primăria, imună la sesizările constănțenilor

Dacă site-ul administrației locale nu alocă un spațiu virtual care să dea șansa constănțenilor de a-și exprima nemulțumirile, opiniile, comentariile, prin intermediul adresei www.domnuleprimar.ro aveți posibilitatea să comunicați direct primarului „problemele personale sau de interes comunitar”. Până acum, Primăria Constanța nu a răspuns nici unei sesizări. Începând cu anul 2005, „DomnulePrimar.ro. Spune ce te doare!” funcționează la nivel național ca o sferă a dialogului pentru toți cetățenii care vor să ia atitudine în raport cu dificultățile pe care le întâmpină în diferite situații de interes personal sau public. Primarul are posibilitatea să răspundă în termen de 30 de zile conform Legii nr. 544/2001 capitolul II, secțiunea 1, art. 7, alin.1. „Sesizarea dumneavoastră, precum și răspunsul primarului vor fi publice pe site din dorința de a asigura transparența și comunicare rapidă între cetățeni și primarii aleși”, se mai precizează pe prima pagină a site-ului. Situația devine și mai interesantă atunci când se contabilizează sesi-zările și răspunsurile oferite de către primării. În cazul Constanței, toți cei care au postat reclamații sau opinii s-au trezit că vorbesc singuri. Prima sesizare a fost înregistrată pe 11 decembrie 2005. De atunci, s-au strâns 87 de astfel de înștiințări și zero răspunsuri. La polul opus, se află Cluj- Napoca, ale cărui autorități au răspuns la 5345 de sesizări din 6441 depuse. Mai mult, site-ul primăriei Cluj-Napoca pune la dispoziția vizitatorilor link-ul spre www.domnuleprimar.ro. După Cluj, urmează Primăria Sectorului 1-București, Primăria Sectorului 3-București și Primăria Sectorului 6-București. Printre primele 10 clasate, se numără și primăriile Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Buzău, Piatra Neamț, Bacău și Iași. „Mazăre nu răspunde” Așa își începe sesizarea George Muntean. Pe 4 februarie 2006, el îi scria primarului Radu Mazăre: „Domnule Mazăre, vă rog nu vă bateți joc de electoratul dumneavoastră ignorându-l. Răspundeți întrebărilor cât mai aveți timp. Succes!” Și George Daniel Mateescu a făcut o reclamației edilului la data de 8 iulie 2007. El și-a lăsat și datele de contact, în zadar însă. „Domnule Primar, constat că, în general, nu răspundeți la sesizări! Păcat. Vă transmit o imagine cu plaja Modern, în stare de degradare evidentă, și vă rog să înțelegeți că sunteți, în primul rând, primarul orașului Constanța, și numai prin consecință, al stațiunii Mamaia. Ar fi bine să înțelegeți că «orașul dvs.» ar putea fi principala atracție turistică a Litoralului, dacă ați ști să-l puneți în valoare. Din păcate, toată zona istorică este în ruină. V-aș invita să comparați zona istorică din Brașov cu zona istorică din Constanța și să luați măsuri pentru a valorifica un patrimoniu de o valoare imensă, pe care îl aveți chiar sub ferestrele Primăriei, dar pe care, din păcate, nu-l apreciați”, și-a exprimat gândurile Mateescu. Același „răspuns în stand-by” l-a primit un alt constănțean. „Se pare că e greu în Constanța să faci o sesizare și să primești răspuns de la dragul nostru primar. E bine că poate așa se ocupă cu lucruri importante... oare? Sunt cetățean constănțean, dar cu așa răspunsuri abile și agere mi-e rușine că sunt cetățean al acestui oraș”, mărturisește el pe 9 mai 2007. Constănțenii sunt, de asemenea, nemulțumiți de locurile de parcare, unul dintre autori punând în evidență „bătaia pe locurile de parcare”. Nistor Cristian amintea în 2006 și de „parcările baricadate” din zona unde locuia. Un altul se plânge de impozitul anual care se duce pe salubrizare, „adică pe apa sâmbetei”, cum notează în 26 octombrie 2007. Tot în luna octombrie, un autor care și-a declinat identitatea a atras atenția asupra faptului că înștiințarea pe care a primit-o din partea primarului nu avea valabilitate. „Mulțumesc angajaților primăriei Constanța că nu ne permit nici o clipă să uităm în ce țară trăim. Deși am primit înștiințarea pentru acordarea banilor pentru trusoul pentru nou-născuți, semnate și ștampilate de doi angajați ai primăriei și de însuși primarul Radu Ștefan Mazăre, cei de la casieria primăriei de pe str. Ecaterina Varga îmi spun că hârtia nu este valabilă și să mă duc EU să mă cert cu cei care au emis documentul. Să înțeleg că domnul primar și cei doi angajați emit documente false???”, se întreabă la sfârșit reclamantul. Situația drumurilor, abonamentele liceenilor care nu beneficiază de reducere, gropile de canalizare neacoperite, coșurile de gunoi care contribuie la definitivarea aspectului orașului sunt alte teme care au stârnit interesul locuitorilor, dar nu și pe cel al administrației locale care și-a demonstrat consecvența în menținerea stării de inerție.