Primăria din Tuzla face staţiune peste satul pescăresc

Primăria din Tuzla face stațiune peste satul pescăresc

Ştire online publicată Marţi, 05 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Satul pescăresc de la Tuzla este situat în cadrul unuia dintre cele mai pitorești peisaje din câte poți întâlni pe litoral. Barăcile micuțe și neutilate, bărcile vechi și poveștile spuse la un borș de pește - toate acestea alcătuiesc, pentru mulți dintre pescarii de aici, viața lor. O viață dedicată pasiunii pentru mare, răsăriturilor petrecute la pescuit și serilor tihnite petrecute sub cerul senin. Din toamnă, Tuzla va fi stațiune și, ei bine, nimic nu va mai fi la fel. Plaja din Tuzla este preferata celor care caută curățenia și liniștea și doresc să se bucure de o zi tihnită la plajă, departe de beach-baruri de tot felul, fast-food-uri și negustori ambulanți. Punctul de pescuit de la Tuzla este cunoscut mai mult între localnici și între pescarii care vin aici de mult timp, unii dintre ei de trei-patru decenii. Ba mai mult, își aduc și prietenii care vin de prin țară, pentru că, spun ei, nimic nu se compară cu răsăritul văzut dintr-o bărcuță de pescuit, împreună cu alți doi-trei pescari. Malurile riscă să se prăbușească peste oameni Planul urbanistic al Primăriei pre-vede dărâmarea barăcilor pescărești, aflate într-o stare destul de proastă și lipsite de utilități, pentru a face loc noilor construcții. „Mai întâi se vor aranja lucrurile, după care se vor construi acolo magazine, terase, tot ce trebuie. Va fi la fel ca în celelalte stațiuni”, ne-a spus Constantin Micu, primarul Tuzlei. Firma care se va ocupa de demolări și reamenajare va avea grijă, în primul rând, de consolidarea malurilor înalte de lângă plajă, care au devenit un pericol. Solicitarea pentru începerea lucrărilor de consolidare a malurilor a fost înaintată către Direcția Apelor Dobrogea-Litoral (DADL) anul acesta, la data de 17 aprilie. Nimic nu se pierde, totul se transformă Pescarii sunt nemulțumiți de noile dispoziții și sunt nehotărâți dacă să cedeze locurile lor de bună voie sau să rămână, în continuare, pe poziții. După cum ne-a declarat primarul din Tuzla, ei nu vor rămâne descoperiți de tot, vor fi doar mutați într-o altă locație. „Pe cei de acolo o să-i mutăm după Far”, menționează primarul. Colibele pescărești nu sunt singure aici. Există și o parcare mică, improvizată, și câteva căsuțe din lemn, lipsite de orice fel de utilități. Din această cauză, sunt rareori ocupate. Lucrările prevăzute pentru această zonă includ și dărâmarea căsuțelor, mai ales că sunt construite ilegal. Despre acest lucru, Constantin Micu declară: „Nu are rost să le păstrăm, oricum sunt construite abuziv. Vom aduce un arhitect și vom construi altceva în locul lor.” Pasiunea pentru mare este mai importantă decât banii Pentru pescarii de aici, ocupația lor nu este neapărat o necesitate, pe cât este o pasiune. Mulți dintre ei sunt pensionari și pescuiesc din plăcere, nu ca să scoată bani de pe urma peștelui. „Ceea ce prindem este pentru noi mai mult. Dacă prind într-o zi câțiva pești mai mari, o parte păstrez pentru mine, iar restul am cui să-l dau dacă vreau. Pe la rude, pe la prieteni, așa e bine” , ne spune nea’ George, un bătrânel simpatic care vine aici de 30 de ani, de când a descoperit că aici se prinde cel mai bun calcan. Cât despre profitul pe care l-ar putea obține de pe urma calcanului, rămâne ferm pe poziții. „Cui să-l vând? Cei pe care-i știu pescuiesc și ei, așa că nu au nevoie de la mine. Nici măcar nu e atât de mult, dar atâta timp cât îmi ajunge mie pentru casă, e bine”, adaugă bătrânul înainte de a se urca pe motoretă și de a porni spre casă. Andreea IACOB