Primăria a primit în administrare plaja pe care a ocupat-o abuziv

„Faleza și plaja Mării Negre, bunuri de interes public național, sunt inalienabile” - se arată în noul text de lege care a fost aprobat miercuri de Camera Deputaților, la propunerea parlamentarilor constănțeni Ioan Corneliu Dida, Eduard Martin și Alexandru Mazăre. Așadar, plajele nu pot fi înstrăinate conform textului de lege. Ciudat, reprezentanții PSD vorbesc despre protecția plajei și a falezei, în condițiile în care Primăria Constanța și-a intabulat deja trei sectoare de plajă și a vândut faleza Constanța cu tot cu drumul de acces. Conform al 1 din art. 5 „Utilizarea falezelor și plajelor aflate în proprietatea publică a statului se va face în mod nerestrictiv pentru plajă și plimbare, asigurându-se astfel accesul liber și libera circulație a persoanelor în acest spațiu”. Reamintim cititorilor „Cuget Liber” că Primăria Constanța a lotizat și apoi a vândut faleza cu tot cu drumul de acces. Mai mulți constănțeni din cartierul Faleză Nord au reclamat faptul că o nouă construcție de dig le-a blocat drumul de acces spre stația de tramvai 102. Contactat telefonic, proprietarul terenului - Doina C. - ne-a spus că deține act de proprietate și că până să îngrădească zona, oamenii „treceau pe terenul meu”. Printr-un plan urbanistic de detaliu, faleza orașului Constanța din spatele Universității „Spiru Haret“ Constanța a fost lotizată și apoi împărțită persoanelor influente. Concesiunile s-au făcut în 2003. Zona a fost împărțită în 12 terenuri. Conform reprezentanților Direcției Dobrogea Litoral Apele Române, era necesară eliberarea și a unei autorizații de gospodărire ape, precum și aviz de mediu. Cu surprindere am aflat faptul că, prin certificatul de urbanism, nu s-au cerut astfel de acorduri, fapt care probabil nu ar fi făcut posibil ridicarea construcțiilor, ci doar avize de la regiile locale și de la Statul Major al Armatei. Plaja de la Cazino, în proprietatea consiliului local În ceea ce privește plajele, trei suprafețe de plajă din zona Cazino, Malibu și Perla Majestic, în suprafață de 22.000 mp, 1.000 mp și, respectiv, 5.000 mp au tre-cut, oficial, în administrarea Primăriei Constanța. Administratorul plajelor a recunoscut vechile delimitări dintre domeniul public și cel privat din stațiunea Mamaia. Pentru unele suprafețe din domeniul public astfel delimitate s-au făcut și intabulări odată cu stabilirea vecinătăților. Astfel, conform datelor furnizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, 22.793 mp de plajă de la Complex Cazino Mamaia se află în proprietatea consiliului local, SC Mamaia SA și SC Mehmetoglu SRL. „Acest teren a fost dezmembrat în două loturi: lor 1 în suprafață de 10356 mp cu numărul cadastral 18557/1 și lotul 2 în suprafață de 11890 mp cu număr cadastral 18557/2”, precizează Ionel Spătaru, directorul Oficiului de Cadastru. Și plaja din zona restaurantului Majestic a trecut în proprietatea consiliului local. Suprafața de 1137 mp a primit numărul cadastral 17158. Inițial, administratorul plajelor nu a recunoscut vecinătățile trasate de reprezentanții primăriei și ai DADL printr-un simplu proces verbal de delimitare a domeniului public de interes național de cel privat al Primăriei Constanța. Ce au făcut primăriile cu plajele în 1996? Nu este prima dată când plajele s-au aflat în administrarea primăriilor. În 1996, consiliile locale s-au grăbit să scape de povara sectoarelor de nisip. SC „Perla Venusului“ SRL din Venus, SC „Adras“ SRL Saturn, SC „NCS Virtus“ SRL și SC „Lial Star“ SRL au încheiat în anul 1996, respectiv 1998, contracte de închiriere pentru patru sectoare de plajă și contracte de concesiune pentru zona verde adiacentă. În momentul în care Direcția Dobrogea Litoral a devenit administratorul plajelor, a încercat să le ia înapoi, însă agenții economici au refuzat. Ei au atacat în contencios administrativ decizia, instanța dându-le câștig de cauză. Sereleurile au rămas, astfel, cu plajele până în anul 2021. Administratorul plajei nu a învățat nimic din această lecție, astfel că, în 2003, o altă societate din Neptun, respectiv SC „Euro Company LTD IMP - EXP“ SRL a concesionat pe o durată de 10 ani o suprafață 4.118 mp de la Apele Române. Înainte de sezonul estival 2006, când Apele Române au scos la licitație plajele, caie-tele de sarcini au fost emise și pentru acest sector. Societatea care concesionase plaja pe o durată de zece ani a început războiul în instanță cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, atacând legislația pe baza căreia sectoarele de plajă au fost scoase la licitație.