Prima vizită a preşedintelui Barack Obama în Israel şi teritoriile palestiniene

Prima vizită a președintelui Barack Obama în Israel și teritoriile palestiniene

Ştire online publicată Joi, 21 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Barack Obama a sosit, ieri, în Israel, în prima sa vizită ca președinte al Statelor Unite, după care s-a deplasat în teritoriile palestiniene și Iordania, cu singura ambiție declarată de „a asculta”, însă fără să lanseze vreo inițiativă de pace, comentează AFP.Această primă călătorie din cel de-al doilea mandat al lui Barack Obama are loc la două zile după învestirea noului guvern condus de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care și-a fixat ca „prioritate principală apărarea și securitatea”, citând „amenințările foarte grave” ce vin, în opinia lui, din partea Iranului și a Siriei.După aterizarea avionului Air Force One pe aeroportul din Tel Aviv la mijlocul zilei, președintele american a inspectat o baterie a sistemului antirachetă Iron Dome, finanțat de Statele Unite.Ulterior, Obama s-a deplasat la Ierusalim, pentru a se întâlni cu președintele Shimon Peres și apoi a fost primit de Netanyahu, cu care relațiile sale personale sunt binecunoscute ca fiind glaciale.Astăzi, Obama va discuta la Ramallah, în Cisordania, cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, care a doua zi îl va primi pentru o scurtă vizită la Biserica Nașterii Domnului din Betleem.Dornic să se adreseze direct israelienilor, el va ține un discurs la Centrul internațional de congrese din Ierusalim.În cursul acestei vizite cu o înaltă încărcătură simbolică, Obama va merge la Muzeul național al Israelului, în special pentru a admira faimoasele manuscrise de la Marea Moartă, aflate în posesia Israelului după războiul din 1967. Vineri, va depune coroane de flori la mormântul fondatorului sionismului, Theodor Herzl, și al premierului asasinat Yitzhak Rabin, după care va vizita Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem.Președintele Barack Obama se va deplasa apoi în Iordania, pentru a se întâlni cu regele Abdullah al II-lea, iar sâmbătă dimineață va vizita situl arheologic de la Petra.Principalul obiectiv al acestui turneu îl reprezintă strângerea relațiilor cu Israelul, principalul aliat al Statelor Unite în zonă, căutând să reconcilieze diferendele cu Netanyahu în privința programului nuclear iranian și a colonizării teritoriilor palestiniene.„Credem că Iranul poate să producă o bombă atomică în ceva mai mult de un an. Dar, evident, nu vrem să așteptăm până în ultimul moment”, a afirmat Obama în cursul unui interviu difuzat la 14 martie la televiziune, subliniind că „va continua să păstreze pe masă toate opțiunile”.