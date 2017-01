Prima de stat pentru economisire a crescut de la 15% la 25%, în 2009

Piața creditelor oferite de băncile pentru locuințe are potențial, mai ales în condițiile actuale de început de criză, a declarat într-o conferință de presă Alexandru Ciobanu, președintele Raiffeisen Banca pentru Locuințe. „Creditele din domeniul locativ sunt un produs de masă. La noi, încă nu au căpătat notorietate, din moment ce există doar 160.000 de contracte la 22 milioane de români. În țări precum Austria, spre exemplu, din totalul populației de 8 milioane, 6 - 7 milioane au astfel de contracte. În Cehia, unul din doi locuitori au contacte cu băncile pentru locuințe”, a afirmat Alexandru Ciobanu. În perioada actuală, românii sunt tentați să economisească, iar consumul a scăzut dramatic, mai ales în domeniul achiziției de locuințe. Pentru a lua un astfel de credit, trebuie mai întâi să economisești jumătate din suma contractată pentru ca apoi banca să-ți dea cealaltă jumătate, la o dobândă fixă sub prețul pieței. În plus, dacă economisești, primești și o primă de la stat mărită la 25% din cuantumul economiilor din anul precedent, dar nu mai mult de 250 euro. În 2008, prima a fost de 15%. Și calculul s-a simplificat și nu se mai ține cont de vârsta sau numărul de copii al clientului băncii pentru locuințe. „Ne așteptăm ca efectele majorării primei de stat să fie mai vizibile în primul semestru al acestui an”, a precizat președintele Raiffeisen Banca pentru Locuințe. Rata dobânzii fixe reprezintă o altă oportunitate, în condițiile în care piața creditării a scăzut semnificativ. „În acest fel știi de la bun început cât ai de plătit pe întreaga perioadă a derulării contractului cu banca. Românii nu mai apelează la bănci cel puțin din două motive: criteriile de eligibilitate s-au înăsprit, iar încrederea nu mai e aceeași, din cauza măririi dobânzii variabile și, implicit, a ratei datorate”, a mai explicat Ale-xandru Ciobanu. Ce finanțează astfel de credite? În primul rând, îmbunătățirea și renovarea casei sau apartamentului! „80 - 85% din contractele băncii noastre vizează acest segment. Sigur mai există și persoane care ne contactează pentru a achiziționa un imobil sau pentru a strânge avansul necesar pentru cumpărarea unui apartament”, a afirmat președintele Băncii pentru Locuințe. Clienții din domeniul creditului locativ sunt reprezentați în principal din părinții care economisesc pentru copii și din segmentul femeilor între 30 și 50 ani, de obicei preocupate de amenajările interioare și mult mai conservatoare atunci când vine vorba de contractarea unui credit. Oferta Raiffeisen Banca pentru Locuințe presupune ca pe lângă prima de stat, clientul să primească și o dobândă de 3% pe an pentru economiile sale. La finalul perioadei de economisire, clienții beneficiază de finanțări cu dobândă fixă, de 6% pe an. Perioada minimă de economisire este de 18 luni, iar cea maximă de creditare este de până la 10 - 15 ani.