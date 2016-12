Prezentatoare TV, înjunghiată în direct de un magician

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea unui show de la o televiziune din Polonia a ajuns la spital în urma unui joc de ruletă rusească ce a decurs foarte prost.Prezentatoarea show-ului matinal „Question for Breakfast”, Marzena Rogalska, a avut invitat, săptămâna trecută, într-o emisiune, un magician, semifinalist al show-ului „Poland’s Got Talent”, scrie Descoperă. Acesta a convins-o să îi fie asistentă pentru un truc de magie care îi reușise la repetiții.Numărul presupunea ascunderea unui cui ascuțit, de metal, într-una dintre cele trei pungi de hârtie puse pe masă. Magicianul trebuia să descopere care sunt cele două pungi nepericuloase și apoi să le aplatizeze folosind mâna Marzenei. Jocul a mers foarte prost însă, deoarece prezentatoarei i-a intrat un cui în palmă. Aceasta a început să plângă de durere și să se lase sub pupitru, sub privirile înmărmurite ale coprezentatorului și ale magicianului.Marzena Rogalska a fost dusă de urgență la spital, unde i s-a făcut o injecție antitetanos și a primit antibiotice.