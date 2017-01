Preţurile mari pun frână constănţenilor la cumpărături

Prețurile mari pun frână constănțenilor la cumpărături

Prețurile exorbitante din magazine și piețe lasă un gust amar în rândul cumpărătorilor constănțeni. Chiar și pentru alimentele de bază, ei scot din buzunar cu aproape 50% mai mulți bani față de aceeași perioadă a anului trecut, de aceea cumpătarea rămâne singura soluție. Paradoxal, comercianții mențin ridicată ștacheta prețurilor, cu riscul de a rămâne cu marfa nevândută. Luni seara, la Kauffland, surprinzător, dar era mai aglomerat decât în timpul zilei. Înăuntru, mulți pensionari aveau cărucioarele de cumpărături mai mult goale. „Sunt pensionară și vin seara, pentru că prețurile sunt mai mici la legume și fructe. Pe zi, kilogramul de banane era 7 lei, seara e 6,5 lei. Nu este aceeași calitate, dar nu ne permitem decât așa”, ne spune tanti Maria. Se uită lung și la cartofii noi, 2,5 lei/kg, și pleacă mai departe. Aceleași prețuri mari la ceapă - 5,5 lei/kg, ardei - 13 lei/kg, mere - 5,3 lei/kg, salata verde - 6 lei bucata. Printre rafturi, atât la Kauffland, cât și la Carrefour, lumea se uită atent la prețuri, caută ce este mai ieftin, cu toții sunt mai cumpătați. „Mereu fac aceleași cumpărături, însă am redus cantitățile. După ce că este criză, au crescut și prețurile la alimente”, se plânge Antonia N. Standuri falimentare în piețe Ieri, prin piețe, aceeași cumpătare la cumpărături. Piețarii din Tomis III s-au plâns că resimt criza economică foarte tare și, deși unii nu recunosc, au mărit prețurile. „La 900 de lei chiria pe lună pe tarabă, vă dați seama că sunt mai scumpe produsele. Cei care stau afară nu plătesc și ne fură astfel clientela”, se plânge un comerciant care are taraba la intrarea în piață. La standul de brânză și carne, gol. Niciun cumpărător, marfă puțină în vitrină, dar prețurile tot ridicate. „Credeți că dacă este criză nu mănâncă? Stăm cu marfa până cumpără”, este tactica vânzătoarei. Printre tarabe, comercianții țipă, se târguiesc, aranjează marfa, mai trag cu ochiul la vecin să vadă dacă a mai lăsat din preț. Cristina Popa, o vârstnică a cărei pensie trece puțin de 100 de lei, analizează cu mare atenție fiecare produs. „Vă spun că au crescut foarte tare prețurile. Pensia mică mă obligă să țin cont mereu de preț și vă spun sigur că sunt mai mari”, ne spune pensionara. La celălalt capăt al pieței, câteva tarabe sunt goale. „Au dat faliment, de când cu criza asta. Nu știm cât o să mai rezistăm și noi!”, spun piețarii. Își aduc marfa de pe varianta Constanța - Ovidiu și se jură că nu au prețuri așa de mari, iar adaosul este între 10 și 20%. Fasolea este 7 lei/kg, spanacul 5 lei/kg, cartofii 1,5 lei/kg, roșiile 6 lei/kg, merele între 1,5 și 2,5 lei/kg, ardeii între 10 și 16 lei/kg, castraveții 7 lei/kg. Și comercianții de pe variantă, de unde se aprovizionează majoritatea piețarilor, resimt criza și se plâng că prea puțini mai vin pe aici. Nea Gică lucrează de ani buni în domeniu și a apreciat că au scăzut vânzările cu 60%: „E sărăcie mare în buzunare. Toți cumpără mai puțin”. Aici, prețurile sunt rezonabile și demonstrează că adaosul comercianților din piețele constănțene depășește, pe alocuri, și 100%: cartofii - 1 leu/kg, merele - între 1,5 și 2,3 lei/kg, ceapa - 0,8 lei/kg. Tarabe pline, clienți ioc! Constănțenii care domiciliază în cartierul Tomis II se plâng că trebuie să meargă în piețele din alte zone, pentru că în piațeta din cartier nu mai vin comercianții. „Piața este neacoperită, motiv pentru care este frig tot timpul. Iarna ne îngheață legumele pe tarabă. La vară vor începe să vină producătorii din Valu lui Traian, din Cumpăna, dar până atunci mai este”, justifică situația Nicu Boboc, unul dintre cei trei comercianți care se aflau, ieri dimineață, în piața cu pricina. Bărbatul susține că nu a crescut prețurile, dar tot nu are vânzare. „Nu mai au oamenii bani”, a arătat piețarul, iar spusele îi sunt confirmate de o pensionară din zonă. „Am pensia de 721 lei și nu știu cum să împart banii. Toate s-au scumpit și nu-mi mai cumpăr decât strictul necesar”, ni s-a plâns Aurelia Matache, de 77 ani, care, după ce a studiat atent tarabele aproape goale, a cumpărat doar o pâine. Pe de altă parte, tarabele din Piața Abator sunt încărcate. Clienții, însă, lipsesc. „Poate e din cauză că în zona aceasta sunt mai mulți bătrâni, care au pensiile mici”, susține o precupeață. Prețurile legumelor nu diferă prea mult de celelalte zone ale municipiului: roșiile se vând cu 6 - 6,5 lei/kg, castraveții cu 7 lei/kg, dovleceii cu 6,5 lei/kg, iar cartofii au prețuri între 2 și 2,5 lei/kg, dar dacă te târguiești poți să-i iei și cu 1,7 lei/kg, mai ales pe înserate. Forfotă mare în Piața Griviței, unde comercianții nu au uitat că trebuie să-și facă reclamă pentru a-și vinde marfa. Întrebați, însă, cum stau cu vânzările, ridică din umeri a resemnare: „E criză, ce să-i facem!”. Trebuie remarcat însă că prețurile din Piața Griviței sunt ceva mai piperate decât în alte târguri. Astfel, castraveții ajung și la 10 lei/kg, ardeii sunt la vânzare la 17 lei/kg, roșiile nu scad sub 6,5 lei/kg, iar cartofii pot fi cumpărați cu 2,5 lei/kg. De asemenea, rasolul de porc se comercializează cu 8 lei/kg, pulpa de porc cu 15 lei/kg, în vreme ce rasolul de vită este pus în vânzare cu 11 lei/kg, iar pulpa de vițel cu 17 lei/kg. Buticurile de cartier au rafturile goale Nici magazinele de cartier nu au o soartă mai bună. Aici, standurile sunt aproape goale, gama de produse este restrânsă, iar calitatea lasă de dorit. „Am reînceput să aducem șampon ieftin, pentru că ne-au cerut clienții. Tot așa cum ne-au cerut clor și detergent din cel ieftin. Noi am deschis magazinul în urmă cu patru luni și atunci am făcut aprovizionarea cu produse de curățenie din cele mai diverse, dar și din cele mai scumpe. Stăm cu ele pe rafturi pentru că nu le ia nimeni”, ne-a spus vânzătoarea unui mini-market din zona Capitol. Singurii care mai ies din magazin cu sacoșa încărcată sunt bătrânii în zilele când își primesc pensiile. „Două zile după ce primesc pensia, bătrânii își fac provizii cu ulei, făină și mălai. În rest, țigările ce se mai vând”, a adăugat vânzătoarea cu pricina. Prețurile din această unitate comercială sunt: 6 - 7,5 lei/l de ulei, 2,5 lei/kg de făină, 7,2 - 15 lei/ rola de cașcaval, 3,5 - 5 lei cutia de margarină sau 2,5 - 3 lei pentru 250 grame de unt. „Dulciurile și băuturile răcoritoare nu mai au căutare“, spune vânzătoarea unui magazin alimentar din Tomis II. „Ne-au scăzut vânzările cu aproximativ 40%”, spune agentul comercial. Un magazin alimentar din apropierea Autogării Constanța Sud are rafturile aproape goale. Patronul ne-a povestit că ia în calcul închiderea magazinului. A pus afișe peste tot, dar nici de cumpărarea spațiului nu este nimeni interesat. Întrebat care sunt produsele pe care a renunțat să le mai comercializeze, bărbatul ne-a spus că fructele și legumele au fost primele vizate: „Eu mă aprovizionez din Metro și mereu luam banane. Acum, o cutie costă 110 lei. Împărțit la cantitate, reiese că eu iau kilogramul de banane cu 6,1 lei. Dacă le-aș comercializa, aș pune adaos și garantat nu le-ar mai cumpăra nimeni. Așa că am renunțat la banane”. Prețurile au avut o creștere considerabilă față de aceeași perioadă a anului trecut. În 2008, cumpăram un cofrag cu 30 de ouă cu 10 lei, acum dăm 16 lei, salata verde o găseam pe tarabe și cu 1 leu, acum putem scoate din buzunar și 5 lei. O creștere substanțială au avut-o și roșiile: în 2008, un kilogram de roșii era 3,8 lei - 4,5 lei, acum este cuprins între 6 și 6,5 lei/kg. Dacă anul trecut cumpăram un pui cu 10 lei, acum scoatem din buzunar 15 lei. *** Prețuri alimente de bază în hipermarket-uri: făină - 2,3 lei/kg, mălai - 2,3 lei, ulei - 6 lei/l, orez - 6 lei/kg, zahăr - 3,4 lei/kg, lapte - 4 lei/l, pulpă porc - 18 lei/kg, pui gril - 15 lei, telemea vacă - 24 lei/kg, roșii - 6,5 lei/kg, ardei - 13 lei/kg, ceapă - 5,5 lei/kg, cartofi - 2,5 lei/kg, banane - 6,5 lei/kg. Prețuri alimente de bază în buticuri: făină - 2,4 lei/kg, mălai - 3 lei, ulei - 7 lei/l, orez - 6,5 lei/kg, zahăr - 3,5 lei/kg, lapte - 3,5 lei/l, pulpă porc - 19 lei/kg, telemea vacă 15 lei/kg, roșii - 6,5 lei/kg, cartofi - 2,2 lei/kg, banane - 8,5 lei/kg. Prețuri alimente de bază în piețe: cartofi - 1,5 lei, roșii - 6 lei/kg, ceapă 0,8 lei/kg, morcovi - 2,5 lei/kg, fasole între 5 și 7 lei/kg, telemea vacă între 11 și 13 lei/kg, ardei - între 10 și17 lei/kg , carne tocată - 12 lei/kg, carne lucru - 14,5 lei/kg, mere - între 1,5 și 2,5 lei/kg.