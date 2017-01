Preţurile apartamentelor din Constanţa s-au dublat

În decurs de trei ani

Prețurile apartamentelor din Constanța s-au dublat

Răbdarea se dovedește a fi de multe ori principalul factor care stă la baza succesului unei afaceri, cel puțin atunci când vorbim despre investiții imobiliare. O scurtă comparație între prețurile apartamentelor de pe piața imobiliară constănțeană practicate în urmă cu trei ani cu cele actuale arată că acestea s-au majorat în majoritatea cazurilor cu 200%, existând chiar și cazuri unde procentul ajunge la 300%. Astfel, dacă spre sfârșitul anului 2004, exact anul în care majoritatea agenților imobiliari constănțeni prevesteau scumpirile, un apartament, cu două camere, situat în cartierul Tomis Nord, nu foarte luxos, dar care ar fi fost ușor considerat ca fiind decent costa aproximativ 30.000-32.000 de euro, iată că acum acesta costă cel puțin 60.000 de euro. Practic, consultând ofertele agențiilor imobiliare din momentul de față, cu 30.000 de euro un constănțean și-ar mai putea cumpăra doar o garsonieră, și nici aceea într-o zonă bună a orașului sau cu cine știe ce condiții. Mai mult, continuând cu exemplele, un apartament cu două camere, confort 4 (!!!), situat tot în Tomis Nord, costă nu mai puțin de 46.000 de euro. Situația este identică și în celelalte cartiere constănțene, cum ar fi Casa de cultură, Dacia, Trocadero sau Gară, unde, în urmă cu trei ani, cu 50.000 de euro se putea achiziționa o locuință luxoasă. Acum, această sumă ar fi insuficientă chiar și pentru cumpărarea unei garsoniere într-una din zonele amintite mai sus. Periferia devine lux Nici măcar apartamentele din cartiere mărginașe ale Constanței nu mai sunt la îndemâna oricui, pentru că și acestea au cunoscut majorări de preț substanțiale. Astfel, dacă, în urmă cu trei ani, 30.000 de euro era suma maximă plătită pentru o locuință cu cel puțin două camere într-un cartier precum Brătianu, CET, Far, Poarta 6 sau KM 4-5, acum banii ar ajunge numai pentru cumpărarea unei garsoniere de 22 de metri pătrați. Practic, același apartament care în 2004 costa 25.000 de euro, acum se vinde cu cel puțin 50.000 euro. Mai mult decât atât, un astfel de preț a ajuns să fie considerat o exclusivitate, un investitor care urmărește creșterea profitului prin tranzacții multiple pe termen scurt putând câștiga lejer 10.000 de euro fără prea multă bătaie de cap pentru că prețul zonei este stabilit undeva în jurul a 55.000-60.000 de euro. Faleză de top De departe, însă, cele mai mari creșteri de prețuri se înregistrează în cartierul Faleză Nord, zonă mult râvnită de investitori și de oamenii de afaceri constănțeni. Astfel, în 2004, exclusivitățile erau considerate apartamentele care se vindeau cu aproximativ 60.000 de euro, prețul mediu practicat pe piața imobiliară la vremea respectivă fiind stabilit undeva în jurul a 70.000-80.000 de euro. În plus, cazurile în care un apartament ajungea să se vândă la 100.000 de euro erau extrem de rare. Raportând prețurile de atunci la cele de acum, orice investitor care s-ar arăta dispus, la sfârșitul lui 2007, să plătească 70.000 de euro pentru un apartament, măcar cu două camere, în Faleză Nord, ar fi trimis imediat la plimbare de către vânzători în trei pantofi, doi în picioare și unul în fund, pentru că la această sumă este evaluată, de cele mai multe ori, o garsonieră. Mai mult, o exclusivitate în cartierul respectiv este considerat un apartament cu trei camere, confort zero, cu toate îmbunătățirile și care costă 145.000 de euro.