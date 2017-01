Preţul oţelului bagă în corzi industria navală

Prețul oțelului bagă în corzi industria navală

Șantierele navale se află la o nouă răscruce. Deasupra lor, cerul este încă senin, dar, la orizont, se adună nori grei. Furtuna vine dinspre combinatele siderurgice. Pe creasta valului Ultimul ciclu de creștere al industriei navale mondiale a început în anul 2000. La relansarea activității în șantierele lumii au contribuit mai mulți factori. Baza acestei tendințe a constituit-o evoluția sănătoasă a marilor economii - SUA, Uniunea Euro-peană și Japonia - și avântul Chinei, Indiei și Rusiei, cei trei giganți treziți la o nouă viață. Comerțul internațional a primit un impuls care s-a reverberat pe piață. Cererea de noi capacități de transport a explodat, făcând să crească nivelul tarifelor. Pe de altă parte, flota mondială se afla într-un moment de restructurare. Proprietarii de mărfuri au îmbrățișat sistemul containerizării. Astfel că flotele de cargouri au devenit inutile, locul lor fiind luat de nave portcontainer din ce în ce mai mari. Ca urmare a măsurilor de siguranța navigației și a mediului, impuse de Organizația Maritimă Internațională, companiile de shipping au fost nevoite să renunțe la tancurile petroliere cu bordaj simplu și să le înlocuiască cu altele mai sigure, cu dublu bordaj. Evoluția tehnologiilor de lichefiere a gazelor, descoperirea unor mari zăcăminte de gaze naturale și utilizarea pe scară tot mai largă a acestui tip de combustibil, în locul petrolului, au făcut necesare flotele de nave LNG și LPG. La rândul ei, industria chimică – unul dintre principalele motoare ele economiei mondiale - a reușit să se impună, făcând să apară navele specializate pentru transportul produselor sale. În noul mileniu a renăscut plăcerea călătoriilor și aventurilor pe mare. Turismul maritim și sporturile nautice au tot mai mulți adepți. Pentru ei e nevoie de tot mai multe nave de croazieră luxoase, de yachturi și șalupe performante. Așa ne-a pălit oțelul Astăzi, cererea de noi nave a blocat capacitățile de producție. Multe dintre șantierele navale ale lumii au contracte încheiate pe doi – trei ani înainte. În ciuda faptului că armatorii stau la coadă să-și plaseze comenzile, șantierele navale încep să se gândească cu strângere de inimă la viitor. Constructorii navali estimau acum un an, că industria lor își va consuma potențialul de creștere prin 2011 – 2012, după care va începe coborârea. Previziunile lor s-ar putea împlini mai devreme decât se așteptau, din cauza perturbațiilor introduse în economia mondială, de criza americană. Tensiunile majore de pe piața imobiliară și bancară din SUA s-au propagat pe piețele de capital ale lumii. Căderea cotațiilor bursiere, a fost urmată de un fenomen imprevizibil: migrarea speculatorilor pe piețele de materii prime. Prețurile celor mai solicitate produse – țițeiul, gazele naturale, oțelul și cerealele - au luat-o razna. Constructorii navali au fost afectați, în special, de scumpirea metalului. Din octombrie 2007 și până acum, prețul oțelului a crescut cu circa 70%. În contractele încheiate cu armatorii, ei au prevăzut o creștere a prețurilor materiilor prime și serviciilor, dar ceea ce s-a întâmplat cu oțelul le-a depășit închipuirea. Tot profitul lor se duce pe apa sâmbetei și, la unele nave vor munci în pierdere. Ce e de făcut? Singura soluție este reajustarea prețurilor navelor, în funcție de costuri. Dar vor fi acceptate noile majorări de către armatori? La rândul lor, aceștia sunt condiționați de piața navlurilor, de prețul în creștere al carburanților și al forței de muncă. Până unde se poate întinde coarda, fără să se rupă? Privind spre viitor, cu mânie Întrebările care frământă întreaga industrie navală mondială au fost puse și la recenta reuniune a Asociației Naționale a Constructorilor de Nave (ANCONAV), care a avut loc la Brăila, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Rusen, directorul general al Șantierului Naval Constanța. „În cadrul întâlnirii s-a discutat despre evoluția pieței construcțiilor de nave, despre tipurile de vapoare lansate în fabricație, despre evoluția prețului oțelului, despre costuri. Avem motive de îngrijorare din cauza scumpirii extraordinare a metalului în ultimele șase luni. Șantierele navale vor înregistra pierderi, care se vor adăuga la cele din 2007“ – a spus Rusen. În cadrul reuniunii ANCONAV s-a remarcat faptul că, în primul trimestru al anului 2008, numărul de comenzi de nave noi, pe ansamblul industriei mondiale, a scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului 2007. Oare marchează acest fapt începutul declinului? Asociația a consemnat, de asemenea, faptul că în țara noastră are loc un proces de specializare. Astfel, SNC și DMHI construiesc nave de tonaj mediu și mare, iar celelalte șantiere navale, produc nave specializate și militare. Astfel, „Damen“ Galați are un contract pentru două nave destinate marinei militare a Olandei.