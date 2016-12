Președintele Ucrainei: RUSIA poate OCUPA și BUCUREȘTIUL

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia poate ocupa nu numai Kievul, ci orice alt oras din lume, inclusiv Bucurestiul, daca lumea nu se uneste in manifestarile de solidaritate cu Ucraina, a declarat presedintele ucrainean, Petro Porosenko, intr-un interviu acordat BBC.Dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a amenintat ca "poate ocupa Kievul in doua saptamani", Porosenko pare a-i da dreptate si avertizeaza ca armata rusa poate ocupa orice oras doreste, scrie Unian."Armata e formata din 1,2 milioane de oameni. Potrivit aceleiasi logici, Rusia poate ocupa Varsovia, Vilnius, Riga, Bucurestiul, orice alt oras, daca lumea nu se uneste in manifestarile de sustinere fata de Ucraina", a spus Porosenko, scrie realitatea.net.