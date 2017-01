Preşedintele Siriei, sigur de victoria împotriva rebelilor

Președintele Siriei, sigur de victoria împotriva rebelilor

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Bashar al-Assad a declarat că este „sigur de victoria” trupelor sale în războiul civil care însângerează Siria de peste doi ani, într-un mesaj adresat joi militarilor de Ziua Armatei.„Dacă nu eram siguri de victorie, nu am fi avut capacitatea să rezistăm și nu am fi putut să continuăm (lupta) după peste doi ani de agresiune”, a declarat șeful statului în acest mesaj preluat de agenția oficială Sana. „Credința mea în voi este mare și am încredere în capacitatea voastră de a (...) duce la bun sfârșit misiunea națională care vă este încredințată”, a adăugat el, adresându-se militarilor, cu ocazia marcării a 68 de ani de la crearea armatei siriene.„Ați dat dovadă de un curaj rar în lupta împotriva terorismului și ați impresionat lumea prin rezistența voastră (...), făcând față celui mai feroce și mai brutal război din istoria modernă”, a mai apreciat al-Assad. Conflictul opune de peste doi ani trupele regimului, dotate cu o puternică forță aeriană și sprijinite de mai multe luni de către mișcarea șiită libaneză Hazbollah, unor rebeli mai puțin echipați, pe care Damascul îi cataloghează drept „teroriști” susținuți din străinătate.