Președintele Poloniei: "CONTEZ PE ROMÂNIA!"

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Poloniei, Bronislaw Komorowski, a declarat joi, în cadrul declarației comune cu președintele Klaus Iohannis că în privința întăririi flancului estic al NATO contează pe colaborarea cu România."Perspectiva summitului NATO de la Varșovia din 2016 ne cere nu doar să facem o analiză comună a realizării deciziilor de la New Port. (...) După părerea mea, summitul de la Varșovia ar trebui să fie nu doar o ocazie de a atrage concluziile din ce am reușit să facem după New Port, dar și o ocazie de a intensifica întărirea flancului estic și va trebui să încercăm să luăm decizii care să ridice sentimentul de securitate în această regiune. Nu voi ascunde faptul că eu contez pe colaborarea cu România și în această privință și contez pe colaborarea cu România în ceea ce privește elaborarea unei poziții comune și a unor idei comune în chestiunea acestui flanc estic al Alianței", a spus Komorowski, citat de cotidianul.ro.