Preşedintele Obama împlineşte astăzi 50 de ani

Președintele Obama împlinește astăzi 50 de ani

Ştire online publicată Joi, 04 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ascultă Bob Dylan și Stevie Wonder, dar și Johann Sebastian Bach. Se uită rar la televizor, iar atunci când o face urmărește meciuri de baseball. Uneori, în timpul liber, joacă baschet sau golf. Nu îl deranjează că a albit de când s-a mutat la Casa Albă și spune că se simte bine cu vârsta lui. Cel mai puternic om de pe planetă, Barack Obama, împlinește astăzi 50 de ani, informează Realitatea.net. Anul acesta, de ziua lui de naștere, Barack Obama a părăsit Casa Albă pentru orașul natal, Chicago. Aici va sărbători cu o petrecere de strângere de fonduri pentru campania electorală de anul viitor.Despre felul în care se împacă cu vârsta, Obama a adus câteva lămuriri într-un interviu recent la radioul public: "Mă simt cu adevărat bine la 50 de ani. În mod evident, am mai multe fire albe de păr decât atunci când am preluat această funcție. Dar, altfel, mă simt bine cu această vârstă. Iar Michelle, ei bine, ea încă mă crede drăguț. Cred că asta e tot ce contează în definitiv, nu?".Anul acesta cel mai puternic om de planetă și-a dorit două lucruri de ziua lui: "Ceea ce îmi doresc este ca de ziua mea să am legea creșterii plafonului de îndatorare. Știu, este trist. Și poate voi mânca și un hamburger gustos".