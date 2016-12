Preşedintele Filipinelor afirmă că el însuşi a executat presupuşi criminali

Dezvăluiri șocante!

Președintele Filipinelor afirmă că el însuși a executat presupuși criminali

15 Decembrie 2016

Președintele filipinez Rodrigo Duterte a afirmat că personal a ucis presupuși criminali pe când era primar la Davao, un oraș în sudul țării, pentru a da exemplu poliției, relatează AFP.Într-un discurs rostit în fața unui grup de oameni de afaceri, el a evocat campania sa împotriva drogurilor, soldată cu peste 5.000 de morți de la preluarea oficială a mandatului prezidențial la 30 iunie.„La Davao, eu personal am făcut aceasta doar pentru a arăta băieților (din poliție) că dacă eu pot s-o fac, de ce ei nu ar putea să o facă?”, a declarat Rodrigo Duterte, referindu-se la orașul pe care l-a condus timp de peste 20 de ani.„Mergeam în Davao cu o motocicletă și patrulam pe străzi în căutarea problemelor. Eu căutam într-adevăr confruntarea pentru a putea ucide”, a adăugat el.Rodrigo Duterte este acuzat că a orchestrat escadroane ale morții la Davao, responsabile de moartea a peste 1.000 de persoane, potrivit militanților pentru drepturile omului.Ca răspuns la criticile din partea comunității internaționale, el a reiterat faptul că nu are nicio intenție de a pune capăt politicii sale, care nu încalcă nicio lege, în opinia sa, întrucât poliția acționează în legitimă apărare, explicând că multe decese au la origine reglări de conturi între bandele criminale.Statele Unite ale Americii, Națiunile Unite și Uniunea Europeană au condamnat cu fermitate această campanie în cadrul căreia Duterte a încurajat cetățenii obișnuiți să ucidă sau să rețină suspecți.Rodrigo Duterte, un avocat de 71 de ani, a venit la putere după o campanie scandaloasă pe probleme de securitate, cu promisiunea de a eradica criminalitatea în câteva luni.De la preluarea funcției, Duterte nu s-a zgârcit în amenințări cu moartea și i-a insultat pe cei care îl criticau.În octombrie, el a provocat indignare făcând o paralelă între campania sa împotriva criminalității și exterminarea a șase milioane de evrei de Adolf Hitler. Ulterior, președintele Filipinelor a prezentat scuze, reiterându-și în același timp dorința de „a-i masacra” pe toxicomani.