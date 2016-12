Preşedintele Bursei din Varşovia, demis pentru finanţarea unui film în care joacă iubita sa

Președintele Bursei din Varșovia, demis pentru finanțarea unui film în care joacă iubita sa

Ştire online publicată Joi, 17 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Bursei din Varșovia, Ludwik Sobolewski, a fost demis de consiliul de administrație al instituției, pentru că s-a aflat în conflict de interese prin susținerea finanțării unui film în care iubita sa joacă rolul principal, transmite realitatea.net.Conducerea bursei va fi preluată de Adam Maciejewski, care a asigurat interimar atribuțiile lui Sobolewski de la suspendarea acestuia, în decembrie, relateză publicația poloneză The News.Sobolewski, președinte al bursei din Varșovia din 2006, a fost acuzat că s-a folosit de funcția sa pentru a atrage finanțare pentru un film, The Curse of the Pharaon (Blestemul Faraonului), în care va juca iubita sa, Anna Szarek, în vârstă de 28 de ani.La începutul lunii ianuarie, ministrul de Finanțe, Mikolaj Budzanowski, a cerut poliției să investigheze acest caz.Sobolewski a negat că ar fi avut un comportament lipsit de etică.