Presa străină: Michael Douglas mare are de trăit doar şase luni

Presa străină: Michael Douglas mare are de trăit doar șase luni

Ştire online publicată Vineri, 11 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Apreciatul actor american Michael Douglas s-a retras la proprietatea sa din Insulele Bermude pentru a-și stabili ultimele dorințe și pentru a-și găsi liniștea interioară întrucât cancerul de care credea că este vindecat a reapărut, iar medicii i-au spus că mai are de trăit doar șase luni, scriu publicațiile ''Radar Online'' și ''Hollywood News Daily'', citate de Agerpres.Trista știre provine din surse nenominalizate, care susțin că interpretul din ''Fatal Attraction'' și multe alte pelicule de mare succes și-ar vândut deja o parte din active și își reorganizează în prezent imensa avere. De asemenea, se spune că starul hollywoodian de 71 de ani ar acorda tot mai mult timp aspectelor spirituale și că își dă seama că nu gloria, ci ''familia este totul și cel mai important lucru''.Michael Douglas a fost diagnosticat cu cancer la gât în stadiul 4 în august 2010. În ianuarie 2011, el a declarat presei că tumoarea a dispărut și că a învins boala. ''Tatăl meu (actorul Kirk Douglas) are 94 de ani. Așadar, vedeți că mă simt bine cu genele mele. Dar am intrat clar în actul al treilea /al vieții mele/. Sunt mai conștient de timpul care îmi rămâne de trăit și de modul în care doresc să-l petrec'', afirma în urmă cu cinci ani îndrăgitul stat de cinema, care este căsătorit din anul 2000 cu frumoasa actriță Catherine Zeta-Jones, cu care are doi copii.Îngrijorătoarea informație privind starea lui de sănătate nefiind confirmată oficial, rămâne de sperat ca totul să fi fost un zvon și nimic mai mult.