Presa din SUA denunţă interdicţia de a utiliza avioane fără pilot pentru obţinerea informaţiilor

Presa din SUA denunță interdicția de a utiliza avioane fără pilot pentru obținerea informațiilor

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Șaisprezece instituții de presă, inclusiv The New York Times, au prezentat, în justiția administrativă, o moțiune prin care acuză Agenția Federală a Aviației (FAA) de limitarea libertății presei prin interdicția de a folosi avioane fără pilot pentru obținerea informațiilor.Printr-o "serie de amenințări cu sancțiuni administrative", FAA a "interzis complet" utilizarea avioanelor fără pilot pentru colectarea de informații, indică moțiunea de 25 de pagini, adresată Biroului național de securitate a transporturilor, care examinează conflictele în materie de aviație.Contrar altor țări, Statele Unite interzic utilizarea avionelor fără pilot în scop comercial, însă o reglementare strictă încă nu a fost definită.Cele 16 instituții de presă, printre care The New York Times și The Washington Post, consideră că utilizarea avioanelor fără pilot se încadrează în Primul Amendament al Cconstituției americane, care garantează libertatea presei și a opiniei, scrie Mediafax.