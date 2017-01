Preotul Ciutoiu, devenit vedetă porno, este apărat de enoriaşii din Cernavodă

Preotul Ciutoiu, devenit vedetă porno, este apărat de enoriașii din Cernavodă

Enoriașii din Cernavodă sunt hotărâți să meargă până la capăt pentru ca părintele paroh Florin Ciutoiu să revină la biserica „Sf. Andrei” pe care a înălțat-o din temelii. Oamenii nu înțeleg cum de acest scandal pornografic a apărut tocmai acum, la patru ani, de când a avut loc filmarea, cine și de ce are interesul ca acest preot să dispară de la slujbe. În consecință, vineri seara, peste 200 de persoane s-au adunat la micuța biserică de lemn și au participat la ancheta desfășurată de reprezentanții Arhiepiscopiei. O parte dintre oameni a fost interogată despre ce fel de om este părintele Ciutoiu, pentru ca mai marii bisericii să-și formeze o părere despre cum este văzut în comunitate. Mai mult, enoriașii au făcut un memoriu și sunt hotărâți să meargă chiar la IPS Teodosie pentru a-l ruga să le dea preotul înapoi. Supărarea credincioșilor era evidentă și duminică, atunci când plecau de la slujbă, prima la care n-a mai participat părintele Florin Ciutoiu, care a predat deja cheile bisericii. „Cred că cineva îi vrea locul, văd că deja a apărut un preot nou în locul lui” a spus un bărbat, care a dorit să-și păstreze anonimatul. „Atunci când umbla desculț pe lângă muncitorii cu care lucra cot la cot ca să ridice biserica asta, nimeni nu a spus că nu ar merita să fie preot. Cred că este o mare lucrătură, cineva îi vrea răul și de aceea i s-a înscenat totul. Vă spun, îl cunosc de ani de zile, nu exista enoriaș care să-i spună că are vreo problemă și părintele Florin să nu-i sară în ajutor”, a spus una dintre enoriașe, Stela Curelaru, aproape cu lacrimi în ochi. „Am avut multe greutăți, nici dacă era copilul meu nu m-ar fi ajutat atât de mult”, a mai adăugat ea. Părerile ei sunt întărite și de o altă credincioasă, care tocmai a ieșit de la slujba de duminică. „Ajuta pe toată lumea, nu ținea cont că este copil, tânăr sau bătrân. Nu merita să i se facă așa ceva“, a spus și Ștefana Moise. Aceleași opinii le-au avut mulți dintre cei prezenți la slujba de duminică, ei spunând chiar că nu vor mai veni la biserică dacă părintele Florin Ciutoiu nu se întoarce înapoi. Preotul Ciobănescu amenință în Casa Domnului În altă ordine de idei, după ce s-a autosuspendat, preotul Florin Ciutoiu de la biserica de lemn „Sf. Andrei”, din Cernavodă, a fost înlocuit de reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului, cu preotul misionar Daniel Ciobănescu. El a participat deja la slujba care a avut loc, ieri, și a oficiat și un botez. Cu toate că reprezentanții cotidianului nostru s-au dus cu intenții bune de a-l întreba pe ce perioadă a fost numit să slujească în locul preotului Ciutoiu, părintele Ciobănescu a sărit ca ars atunci când s-a văzut fotografiat de fotoreporterul nostru. Deși avea în fața lui o credincioasă, care era îngenuncheată sub patrahir, într-o mână avea crucea, iar în alta Sfânta Evanghelie, preotul n-a dat doi bani că încalcă ritualurile bisericii, și a făcut-o uitată pe enoriașă. El a ieșit în grabă, afară, după ziariști și, pe un ton amenințător, le-a cerut să-i predea aparatul de fotografiat. Atunci când s-a văzut refuzat, a început să strige în gura mare ca cineva să cheme Poliția, de parcă cel care îl fotografiase săvârșise vreo infracțiune. Și asta în condițiile în care, nicăieri la intrarea în biserică nu se menționează că ar fi interzis fotografiatul înăuntru. După câteva minute în care i s-a explicat că biserica este loc public și nu poate fi interzis fotogra-fiatul, părintele a intrat înăuntru, și-a pus din nou patrahirul în capul credincioasei și a început să amenințe iar: „Dacă îmi dați poza la ziar, vă dau în judecată!”, a spus el, fără să țină cont că începuse deja să încurce rugăciunile cu amenințările. Rămași uimiți de atitudinea adoptată de preot și, mai ales, în Casa Domnului, am renunțat să-i mai luăm vreo opinie despre prezența sa la acea biserică. Totuși, pentru a elucida apariția preotului Ciobănescu, am reușit să vorbim cu celălalt preot de la biserica „Sf. Andrei”, din Cernavodă. „Preotul Daniel Ciobănescu a fost trimis de la Arhiepiscopie și va sta până se va finaliza ancheta începută în legătură cu părintele paroh, Florin Ciutoiu. S-au făcut anumite speculații, cum că eu aș vrea să iau funcția de paroh a părintelui Florin Ciutoiu. Declar public că nu este nimic adevărat, îl cunosc demult, am fost și sunt prieten cu părintele Ciutoiu. Mai vreau să spun că este un om deosebit, unul exemplar și că noi, toți, îl vrem înapoi în mijlocul nostru după ce Arhiepiscopia finalizează ancheta pe care a început-o”, a declarat părintele George Ciulei, de la biserica „Sf Andrei”. Arhiepiscopia Tomisului a deschis o anchetă în cazul preotului Florin Ciutoiu, de 31 de ani, care este acuzat că a apărut într-o înregistrare video în timp ce face sex cu o femeie, preotul recunoscând că el a fost protagonistul „filmului” postat pe Internet. Filmarea a fost postată pe un site sub titlul „Preotul Ciutoiu - perversul Cernavodei”. Părintele Ciutoiu a spus în apărarea sa că filmarea a fost făcută în urmă cu patru ani, atunci când cineva i-a pus niște substanțe psihotrope într-un pahar cu băutură, după care o femeie l-a ademenit să întrețină relații sexuale. „Eram ca drogat. Îmi dădeam seama că ceea ce se întâmplă nu este bine, însă nu aveam voința de a mă opune”, a spus preotul Ciutoiu atunci când a fost chemat la anchetă, la Arhiepiscopie. Despre cele întâmplate în urmă cu patru ani, preotul Ciutoiu s-a spovedit la scurt timp, duhovnicului său. Totodată, el i-a povestit soției ce i s-a întâmplat, semn că se căia pentru cele întâmplate.