Preotul Ciutoiu, de la Cernavodă, filmat când făcea sex cu o femeie

Arhiepiscopia Tomisului a deschis o anchetă în cazul unui preot de la o biserică din orașul Cernavodă, care este acuzat că ar fi apărut într-o înregistrare video în timp ce face sex cu o femeie, preotul recunoscând că el a fost protagonistul „filmului” postat pe Internet. Filmarea a fost postată pe un site sub titlul „Preotul Ciutoiu - perversul Cernavodei”. În filmul respectiv apare un tânăr întreținând relații sexuale cu o femeie, denumirea filmului făcând referire la preotul Florin Ciutoiu, de 31 de ani, care slujește la Biserica de lemn „Sf. Andrei” din Cernavodă. Din înregistrarea, care durează aproximativ 15 minute, reiese că acțiunea are loc într-o cameră de hotel. La început, bărbatul stă destul de pasiv, trăgând dintr-o țigară, în timp ce femeia, care este complet dezbrăcată, îl ademenește provocator într-un joc erotic. În cele din urmă, partenera ia inițiativa și începe să-i facă sex oral preotului, care se dezbracă și trece la acțiune. Înregistrarea porno a făcut deja înconjurul țării, iar ieri a fost văzută și de reprezentanții bisericii. Drept urmare, în cursul zilei de ieri, preotul Florin Ciutoiu a fost chemat pentru explicații de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, părintele Eugen Tănăsescu, preotul Ciutoiu nu a negat că el ar fi cel care apare în înregistrare, dar s-a apărat spunând că în momentul respectiv era beat și nu știa ce face. Mai mult, părintele a spus că nu își aduce aminte nici când a fost făcută înregistrarea respectivă. Conducerea Arhiepiscopiei Tomisului a început o anchetă pentru a stabili când a fost filmat preotul. Din primele verificări a reieșit că imaginile sunt vechi de câțiva ani, fizionomia lui fiind schimbată, el purtând acum o barbă bogată, în timp ce în filmuleț nu are așa ceva. Părintele Eugen Tănăsescu a precizat că preotul Florin Ciutoiu poate să fi căzut într-o cursă, fiind îmbătat de cineva care îi vrea răul, iar scena să fi fost premeditată cu ajutorul unei femei de moravuri ușoare. O altă variantă ar fi că, poate, preotul a fost supus unui șantaj, la care nu a vrut să „răspundă“, și apoi s-a trecut la răzbunare. În funcție de rezultatele anchetei se vor lua măsurile de sancționare a preotului, în cel mai rău caz acestea putând fi caterisit definitiv, adică nu va mai putea sluji vreodată. Pentru a afla dedesubturile acestei povești care aruncă într-o lumină proastă biserica, am încercat să luăm legătura și cu preotul Florin Ciutacu, însă el nu a putut fi contactat deoarece avea telefonul mobil închis.