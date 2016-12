Preoţii au sărit de la cele sfinte la „ochiul dracului“

La Catedrala Navigatorilor, din Km 5

Preoții au sărit de la cele sfinte la „ochiul dracului“

Mai mulți enoriași ne-au semnalat faptul că în noaptea de Înviere, la Catedrala Navigatorilor din Km 5, n-au putut intra în posesia anafurei decât contra sumei de 5 lei, FIX, NEnegociabil! Ce-i care nu au avut acești bani au fost nevoiți fie să se întoarcă acasă cu mâna goală, fie să împrumute bani de la vecini. Aceeași cititorii ne-au solicitat un punct de vedere al Arhiepiscopiei la editorialul pe această temă, intitulat „Preț pe trupul Domnului”, apărut în ziarul de ieri. Pentru un comentariu pertinent, preot Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, a luat legătura cu părintele paroh Nicolae Poalelungi, de la lăcașul în discuție, care a declarat că afișul cu privire la valoarea de 5 lei a anafurei a fost pus orientativ. „Pentru că s-au creat atât de aprige discuții demonstrând rea-intenție din partea unor oameni, părintele paroh a declarat că la anul nu se va mai întâmpla așa ceva”, a comentat preotul Tănăsescu. Părintele a adăugat că IPS Teodosie, la aflarea vești că el ar fi impus asemenea taxe, a răspuns că le consideră forțări de limbaj, „întrucât nu e canonic din partea dânsului să impună taxe punctuale”. Cât despre impunerile bănești ale anumitor biserici, ni s-a specificat că singurul care le stabilește este consiliul parohial, funcție de cerințele fiecărui lăcaș. Un alt fapt reclamat de enoriași a fost acela că n-au putut primi Sfânta Împărtășanie pentru că, deși au ținut post în Săptămâna Mare, nu au fost primiți la spovedit pe motiv că trebuie să cumpere Îndrumarul de spovedanie. Același interlocutor, preot Tănă-sescu, a afirmat că la scaunul spovedaniei fiecare preot își stabilește rânduielile și nu poate să o facă decât spre binele celui care vrea să se spovedească. „Un duhovnic nu poate impune, ci doar poate recomanda anumite canoane. Iar dacă enoriașul este nemulțumit are la dispoziție două opțiuni: să ne informeze în legătură cu cele întâmplate sau să renunțe la duhovnic și să-și aleagă altul”. În final, însă, nu a negat că mai sunt și preoți care greșesc. *** Comentarii la articolul „Preț pe trupul Domnului“ „Creștinismul are peste 2000 de ani degeaba. De-abia o elită este cu adevărat creștină. Ce au îndurat creștinii ca să se poată chema la lumina zilei pe nume, merita un viitor mai fericit. Popoarele creștine nu sunt creștine. Nici preoțimea pe toată scara ierarhică nu este creștină. Lumea creștină este o noțiune istorică, nu morală. S-a umplut lumea de catedrale și biserici, dar nu toți oamenii s-au creștinat. A face uz de creștinism și a rămâne în fond un porc de câine e util și moral. Rareori un creștin frecvent este altceva decât un ins spurcat. Răspândirea creștinismului se datorește calităților lui de a satisface complet ipocrizia. Creștinul nu este nici bun, nici simpatic, este mincinos, lacom, hrăpăreț și bestial. Evanghelia nu i-a slujit la nimic. Majoritatea preoților de toate gradele s-au îmburghezit și s-au îmbogățit transformând bisericile în tejghele. Preoții tineri, în majoritatea lor le calcă pe urme. Nici nu pot face altfel. Acești tineri prelați, pe care-i vedem deja în uniforme de mătase și limuzine, ar trebui să fie dascălii sufletești ai acestui popor amărât pe care mai marii Bisericii și Statului l-au părăsit. Ar trebui întrebați direct: ce ați făcut, ce faceți sau veți face în satele, comunele sau cartierele unde vă aflați? Sunteți mii, zeci de mii și nimeni nu vă vede lucrând spre folosul sărăcimii, pe tărâmul moralei. Ar trebui să vă îngrijoreze existența și dezvoltarea sectelor care elimină pe preoți, preoția putând fi exercitată de către oricare dintre ei. Din toate instituțiile statului, aceea care este obligată să rămână permanent gingașă și fragedă este biserica. Preoții au datoria să nu pară niște funcționari puși pe chiverniseală și mai târziu niște pensionari. De tineret, de țărani, de șomeri și alți defavorizați ai soartei nu se mai ocupă decât jandarmul și cârciumarul. Cultele ar trebui să dea socoteală de felul în care administrează averile primite după 1990 în detrimentul multora care nu și-au primit nici astăzi drepturile. Ce procent folosesc pentru alinarea suferințelor, pentru cantine, pentru orfani, bolnavi fără venituri etc.? Recent, Guvernul, politicienii, au hotărât majorarea salariilor preoților în timp ce învățătorii și profesorii își cerșesc drepturile în stradă. Este normal. Prostimea nu poate fi exploatată și stăpânită fără religie. Știa Eminescu ce spune când a scris versurile: «Religia - o frază inventată, Că cu a ei putere să vă aplece’n jug, Căci de-ar lipsi din inimi speranța de răsplată, După ce-amar muncirăți viața toată, Ați mai purta osânda ca vita de la plug?» Să luăm aminte: Țara în care bisericile devin neîncăpătoare și școlile se golesc nu are viitor“. Semnat redivivus „Ați pus punctul pe «i» cum s-ar spune, de fapt, spuneți adevărul despre mojicia unora care se numesc preoți, au făcut teologia numai din dorința de a se îmbogăți și nicidecum de a propovădui cuvântul lui Isus Hristos. Taxa pentru anafură sau pască este exemplul cel mai elocvent”. Semnat maria