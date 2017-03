Premierul Theresa May poate începe negocierile de ieşire din UE

Regina Marii Britanii a ratificat legea Brexit

Premierul Theresa May poate începe negocierile de ieșire din UE

Ştire online publicată Vineri, 17 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Regina Marii Britanii Elisabeta a II-a și-a dat consimțământul oficial privind legea Brexit, permițându-i astfel premierului Theresa May să înceapă negocierile de ieșire din Uniunea Europeană, relatează BBC News online.Luni, proiectul de lege privind planul declanșării procedurii Brexit a fost aprobat de Camera Lorzilor.Guvernul Theresa May va putea, de acum înainte, să înștiințeze oficial Bruxellesul, prin activarea unei clauze a Articolului 50 al Tratatului Lisabona, în legătură cu decizia de ieșire din Uniunea Europeană. May spunea că va declanșa procesul până la sfârșitul lunii.