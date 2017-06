Alegeri în Marea Britanie

Premierul Theresa May, gata să restrângă drepturile omului pentru a combate extremismul

În unul din ultimele sale discursuri din campania electorală, înaintea alegerilor de astăzi, premierul britanic Theresa May s-a declarat gata să restrângă drepturile omului pentru a lupta mai eficient împotriva extremismului, transmite agenția Reuters, consultată de Agerpres.După atacul terorist de sâmbătă, de la Londra - al treilea în Regatul Unit, în ultimele luni - extremismul islamic a devenit un subiect important în politica britanică, observă Reuters.Premierul Theresa May vrea ca autoritățile să poată face mai mult, inclusiv să restrângă dreptul suspecților la libera circulație, dacă poliția are suficiente dovezi că aceștia sunt periculoși, chiar dacă nu suficiente pentru a-i inculpa.„Dacă legislația noastră privind drepturile omului ne împiedică să facem asta, vom schimba legile ca să putem”, a spus Theresa May, în uralele participanților la un miting electoral.În discursul său, prim-ministrul a cerut și pedepse cu închisoarea mai grele pentru cei condamnați pentru terorism, precum și proceduri mai simple pentru deportarea celor suspectați de extremism.Theresa May a promis că, dacă va câștiga alegerile, Regatul Unit va rămâne semnatar al Convenției Europene a Drepturilor Omului până în 2022, dar discursul său de marți pare un semnal că va căuta mijloace de a ocoli reglementările dacă va considera că este necesar, apreciază Reuters.Anul trecut, premierul a afirmat că Regatul Unit va permite suspendarea prevederilor Convenției pentru a-și proteja militarii aflați în misiuni în străinătate de acuzațiile privind încălcarea drepturilor omului.