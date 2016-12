Premierul Moldovei, în vizită în România: „Este ultima şansă pentru această clasă politică“

Premierul Moldovei, în vizită în România: „Este ultima șansă pentru această clasă politică“

Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, aflat ieri, la București, în prima sa vizită de la preluarea mandatului, a afirmat că țara sa are nevoie mai mult ca oricând să simtă România aproape.„Încântat să am prima vizită aici, în România, atât ca element simbolic, pentru că România a fost mereu alături de Republica Moldova și mai ales în situații de criză, dar și ca element pragmatic. Republica Moldova are nevoie mai mult ca oricând să simtă România aproape”, a declarat Pavel Filip, la întâlnirea cu președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.El a arătat că noul Guvern la Chișinău s-a instalat, cu câteva zile în urmă, „într-o tensiune enormă din partea opoziției socialiste”.„Aș fi preferat să fie altfel această inaugurare, pentru că din punctul meu de vedere sunt și instrumente mult mai eficiente pentru a avea posibilitatea să pui întrebări Guvernului, să asculți care este programul de guvernare și să vii cu sugestii ulterior la acest program”, a adăugat premierul moldovean.Premierul Moldovei s-a întâlnit, ieri, și cu președintele Klaus Iohannis. „V-am zis și cu alte ocazii că poate este guvernul ultimei șanse pentru această clasă politică pentru că ea se face vinovată de situația în care s-a pomenit Republica Moldova acum. Am vrut să auziți acest lucru de la mine și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat să avem această întâlnire pentru a vă convinge că suntem determinați să livrăm rezultate. Nu ne vom axa pe populisme pentru că nu aici sunt rezultatele pe care le așteaptă cetățenii. Vom fi axați pe acțiuni, așa cum am spus”, i-a spus Filip lui Iohannis.