Premierul Marii Britanii, Theresa May, a început o vizită în Arabia Saudită pentru a căuta investiții pentru perioada post-Brexit

Ştire online publicată Marţi, 04 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul britanic Theresa May a început marți o vizită în Arabia Saudită, o țară căreia i-a subliniat 'imensul potențial de investiții pentru stimularea economiei' Marii Britanii în contextul Brexit-ului, potrivit AFP.Theresa May a sosit la Riad venind din Iordania, unde discuțiile au fost dominate de cooperarea militară în lupta împotriva Statului Islamic.În capitala Arabiei Saudite, chiar dacă vor fi discutate teme privind securitatea și contraterorismul, subiectul principal îl vor constitui 'relațiile de afaceri între cele două țări', după cum a indicat un purtător de cuvânt al premierului.Chestiunea intervenției militare controversate a Arabiei Saudite în Yemen 'nu este pe ordinea de zi', a menționat aceeași sursă, însă, potrivit unei intervenții a Theresei May la BBC, 'vom ridica problema umanitară din Yemen'.