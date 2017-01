Premierul israelian Ehud Olmert, diagnosticat cu cancer la prostată

Ştire online publicată Marţi, 30 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul israelian Ehud Olmert a anunțat, ieri, că suferă de cancer la prostată și că va fi supus în următoarele luni la o intervenție chirurgicală, dar va rămâne în funcție, relatează AFP. „Ca urmare a unui examen medical de rutină am fost diagnosticat cu primele semne de cancer la prostată“, a declarat Olmert, în vârstă de 62 de ani, într-o conferință de presă. „Potrivit medicilor mei, este vorba despre o tumoare microscopică ce poate fi retrasă printr-o operație. Medicii consideră că nu va fi necesară chimioterapia“, a explicat el. Anunțul intervine în contextul în care Israelul și palestinienii pregătesc o reuniune internațională programată a se desfășura până la sfârșitul anului, în apropiere de Washington. „Voi fi în măsură să-mi îndeplinesc funcția înainte de tratament și la câteva ore după”, a insistat premierul. „Medicii mi-au spus că șansele de vindecare sunt totale”, a adăugat Olmert. Olmert nu este primul lider care suferă de cancer la prostată. Înainte de el, președintele francez Francois Mitterrand a suferit de această boală 14 ani. Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, unul dintre candidații la învestitura republicană pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2008, este și el tratat pentru această boală. Autoritatea Palstiniană îi urează premierului israelian Ehud Olmert „însănătoșire grabnică”.Premierul israelian Ehud Olmert a anunțat, ieri, că suferă de cancer la prostată și că va fi supus în următoarele luni la o intervenție chirurgicală, dar va rămâne în funcție, relatează AFP. „Ca urmare a unui examen medical de rutină am fost diagnosticat cu primele semne de cancer la prostată“, a declarat Olmert, în vârstă de 62 de ani, într-o conferință de presă. „Potrivit medicilor mei, este vorba despre o tumoare microscopică ce poate fi retrasă printr-o operație. Medicii consideră că nu va fi necesară chimioterapia“, a explicat el. Anunțul intervine în contextul în care Israelul și palestinienii pregătesc o reuniune internațională programată a se desfășura până la sfârșitul anului, în apropiere de Washington. „Voi fi în măsură să-mi îndeplinesc funcția înainte de tratament și la câteva ore după”, a insistat premierul. „Medicii mi-au spus că șansele de vindecare sunt totale”, a adăugat Olmert. Olmert nu este primul lider care suferă de cancer la prostată. Înainte de el, președintele francez Francois Mitterrand a suferit de această boală 14 ani. Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, unul dintre candidații la învestitura republicană pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2008, este și el tratat pentru această boală. Autoritatea Palstiniană îi urează premierului israelian Ehud Olmert „însănătoșire grabnică”.