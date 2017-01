Premierul Emil Boc, gazdă pentru primul ambasador american cu origini româneşti

Premierul Emil Boc, gazdă pentru primul ambasador american cu origini românești

Joi, 10 Septembrie 2009

Ambasadorul SUA la București, Mark Giten-stein, i-a povestit premi-erului Emil Boc, în cadrul întrevederii pe care cei doi oficiali au avut-o ieri la Palatul Victoria, despre originile sale românești, și a spus că este mândru că este primul ambasador al SUA la București cu origini în această țară. „Este pentru prima dată când avem un ambasador al Statelor Unite cu origini românești, așa am citit...”, l-a întâmpinat Boc pe Mark Gitenstein. „Da. Sunt și sunt foarte mândru de asta. Nu știu exact de unde erau. Cred că erau... străbunicul meu din partea tatălui, numele lui era Brailower și susținea că e dintr-un oraș numit Bralva, dar nu e niciun oraș Bralva. Și am cercetat puțin și Brăila era cunoscută uneori și ca Bralva și, de aceea, cred că de acolo e, cu toate că am văzut și documente care sugerează că familia ar fi putut fi și din Iași. Voi încerca să aflu”, a răspuns ambasadorul SUA. „Sfârșitul secolului XVIII?”, a cerut premierul precizări. „Sfârșitul secolului XIX”, a spus Gitenstein. La rândul său, oficialul american l-a întrebat pe șeful Executivului dacă este din Cluj. „Da, din Transilvania”, a replicat Boc. După ce Gitenstein s-a arătat nerăbdător să ajungă la Cluj, premierul i-a spus că este „binevenit în Transilvania”. Mark Gitenstein a fost nominalizat în 11 iunie 2009 pentru a ocupa funcția de ambsador al Statelor Unite la București de președintele SUA, Barack Obama, iar în 2 septembrie 2009 i-a pre-zentat scrisorile de acre-ditare președintelui Ro-mâniei, Traian Băsescu.