Premierul bulgar: Bulgaria a depăşit România din toate punctele de vedere

Premierul bulgar: Bulgaria a depășit România din toate punctele de vedere

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bulgaria a depășit România din toate punctele de vedere, în urmă cu mult timp, a declarat luni premierul Boiko Borisov, potrivit News.ro.Șeful Guvernului de la Sofia a subliniat că mai multe companii românești fac afaceri în Bulgaria pentru că este un loc mai bun în care să își desfășoare activitatea, în condițiile în care țara este mai stabilă și mai predictibilă decât România.De asemenea, întrebat în ce fel a depășit Bulgaria România în ceea ce privește lupta împotriva corupției, premierul a răspuns: “Miniștrii lor fură și, în cele din urmă, sunt prinși și condamnați la închisoare, în timp ce președintele lor cere azil în Republica Moldova. Eu nu am văzut bulgari care să fugă în România”.Mai mult, Borisov consideră că în țara sa niciun politician nu a fost condamnat la închisoare pentru că niciun politician nu este corupt.“Consider prevenția cel mai important lucru. Știu că eu fac tot ce îmi stă în putere pentru a nu-i lăsa să fure, iar ei știu că pe oricine prind, pleacă imediat”, a adăugat șeful Guvernului.Potrivit lui Borisov, Bulgaria a primit un raport negativ din partea Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru că fostul premier Plamen Oreșarski, care a condus țara timp de un an și jumătate, nu s-a descurcat bine.“Ne bucurăm de susținerea deplină a Bruxelles-ului, a tuturor colegilor noștri de acolo, pentru tot ce am făcut în ultima lună și jumătate și toată lumea a spus ‘Boiko al nostru s-a întors’”, a comentat Borisov.Consiliul European a aprobat săptămâna trecută cele mai recente rapoarte MCV pentru România și Bulgaria, date publicității în luna ianuarie. În concluziile date publicității la finalul reuniunii, Consiliului “recunoaște pașii încurajatori făcuți (de Bulgaria – n.r.) pentru a reactiva procesul de reformă”, dar cere accelerarea ritmului de implementare.“Evaluarea de ansamblu a Comisiei reiterează un număr de probleme care trebuie rezolvate. Bulgaria ar trebui să își concentreze eforturile pe eliminarea controversei privind influența politică asupra sistemului judiciar (...), precum și asupra implementării eficiente a deciziilor justiției”, au amintit miniștrii afacerilor europene.Consiliul Afaceri Generale cere Sofiei să implementeze o reformă a sistemului judiciar și să modernizeze legislația, în special prin adoptarea unui nou pachet legislativ anticorupție.O altă recomandare se referă la “înființarea rapidă a unei autorități anticorupție finanțate adecvat, unificate și cu un mandat solid, independent”.