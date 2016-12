Premierul britanic vrea declanşarea Brexit-ului fără acordul Parlamentului

Premierul britanic vrea declanșarea Brexit-ului fără acordul Parlamentului

Ştire online publicată Luni, 29 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul britanic Theresa May intenționează să declanșeze procedura de „divorț” de UE fără acordul parlamentului, nota, sâmbătă, cotidianul The Daily Telegraph, citat de AFP.Potrivit publicației conservatoare, care nu-și dezvăluie sursa, May dorește să se lipsească de unda verde din partea parlamentarilor britanici, dintre care o bună majoritate a făcut campanie pentru menținerea Marii Britanii în cadrul UE.O sursă de pe Downing Street, citată de agenția britanică Press Association, a respins informația publicată de Daily Telegraph. Theresa May „este hotărâtă să pună în aplicare decizia luată de populație” în timpul referendumului, a adăugat pur și simplu aceeași sursă.Înalta Curte de Justiție de la Londra trebuie, cu toate acestea, să decidă în octombrie dacă Theresa May poate activa articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, care să lanseze procedura de divorț de UE fără un vot prealabil în parlament.