Premierul britanic Theresa May nu exclude mărirea impozitelor după victoria în alegeri

Ştire online publicată Luni, 24 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sigură de victorie în alegerile anticipate din 8 iunie, premierul britanic Theresa May a refuzat, sâmbătă, să excludă posibilitatea majorării impozitelor. Un sondaj Comres, publicat, sâmbătă, de Sunday Mirror, arată că Partidul Conservator (de guvernământ) poate conta pe 50% din voturi, în timp ce principala formațiune de opoziție, Partidul Laburist, are 25%, transmite Reuters. Conservatorii sunt în creștere cu 4% față de săptămâna trecută și la cel mai ridicat nivel într-un sondaj Comres din 1991.Decizia surprinzătoare a prim-ministrului de a convoca alegeri anticipate a adus însă în actualitate întrebări presante, cum ar fi pensiile, fiscalitatea și ajutoarele pentru străinătate. Vineri, ministrul de Finanțe, Philip Hammond, a afirmat că promisiunile fiscale din campania electorală din 2015 i-au limitat posibilitățile de gestionare a economiei. El a părut că deschide astfel calea spre o mărire a impozitelor.Sâmbătă, la un eveniment electoral din centrul Angliei, May nu a exclus explicit posibilitatea unei fiscalități mai dure.„La aceste alegeri, oamenii vor avea o alegere foarte clară”, a spus ea, una din oferte fiind „un Partid Conservator care a fost întotdeauna, este și va continua să fie un partid care crede în impozite mai mici”. Alternativa ar fi „un Partid Laburist al cărui instinct natural este să mărească întotdeauna impozitele”.