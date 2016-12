Premierul britanic, în dificultate în urma demisiei directorului Scotland Yard

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Demisia, duminică, a șefului Scotland Yard, Sir Paul Stephenson, acuzat în cazul scandalului privind interceptările efectuate în cadrul grupului Murdoch, riscă să-l pună în dificultate pe premierul britanic David Cameron, aprecia luni presa britanică, citată de Mediafax. Acesta din urmă este acuzat că a angajat un fost redactor-șef adjunct al News of the World, Andy Coulson, suspectat în prezent că a "conspirat pentru interceptarea comunicațiilor".Coulson a demisionat în 2007 de la tabloid și a devenit ulterior directorul de comunicare al lui David Cameron, post pe care l-a abandonat în ianuarie din cauza acestui scandal.Demisia directorului Scotland Yard Paul Stephenson "arată că criza se propagă acum în presă, politică și poliție", apreciază The Guardian (stânga) în editorialul său, adăugând că "acum, premierul se află într-adevăr în dificultate".Daily Telegraph (centru dreapta) anticipează vremuri grele pentru Cameron. "Departe de a reduce presiunea asupra lui David Cameron, plecarea lui Sir Paul o sporește", consideră cotidianul."După ce Cameron a făcut greșeala fatală de a-l numi pe Andy Coulson (...), el a început să fie implicat în această tenebroasă afacere. Nu sunt semne că aceasta va înceta", adaugă Daily Telegraph.La rândul său, Daily Mail (conservator) titrează pe prima pagina "Dezintegrarea poliției londoneze", în timp ce Times, deținut de Murdoch, apreciază că Stephenson "avea dreptate să demisioneze", dar că poliția "are un drum lung de parcurs pentru a recâștiga încrederea publicului"."Poliția, în calitate de depozitar al forței în cadrul statului, ar trebui să beneficieze de încrederea publicului mai mult decât alte instituții. Sir Paul a luat un start bun (demisionând) dar este puțin probabil ca acesta să reprezinte sfârșitul afacerii".