Premieră la Vatican: Moaştele Sfântului Petru, expuse în public

Premieră la Vatican: Moaștele Sfântului Petru, expuse în public

Ştire online publicată Luni, 11 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prima dată, moaștele considerate ca aparținând Sfântului Petru, primul apostol și fondator al Bisericii, vor fi scoase din grotele de sub bazilica ce-i poartă numele pentru a fi expuse în public, a anunțat un prelat al Vaticanului, informează AFP. Acest eveniment excepțional va avea loc pentru a marca încheierea „Anului Credinței”, duminică, 24 noiembrie, în prezența Papei Francisc.Într-un articol publicat în ediția de sâmbătă a ziarului Vaticanului, L’Osservatore Romano, președintele Consiliului Pontifical pentru noua evanghelizare, arhiepiscopul italian Rino Fisichella, a făcut cunoscut că un ultim gest ce va încorona acest an va consta în expunerea pentru prima dată a relicvelor pe care tradiția le recunoaște ca fiind ale apostolului care și-a dat viața aici pentru Domnul.„Anul Credinței” a fost lansat în octombrie 2012 de către Papa Benedict al XVI-lea și a presupus numeroase festivități în Piața Sfântul Petru.Osemintele au fost descoperite în timpul săpăturilor din 1940, sub pontificatul Papei Pius al XII-lea, într-o necropolă situată sub Bazilică, lângă un monument din secolul al IV-lea, construit în onoarea celui care este considerat primul episcop al Romei și primul papă.