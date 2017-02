Pregătiri intense. Rusia susţine că poate distruge scutul de la Deveselu: "Vom depăşi apărarea lor"

Pregătiri intense. Rusia susține că poate distruge scutul de la Deveselu: "Vom depăși apărarea lor"

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia susține că lucrează la o nouă generație de rachete, care pot spulbera sistemul antibalistic american. Scutul are un element și în România, la Deveselu. Vicepremierul Dmitri Rogozin a dezvăluit că Moscova își modernizează armele nucleare și că este pe punctul de a instala noi rachete intercontinentale, potrivit Realitatea TV.Dimitri Rogozin, vicepremierul însărcinat cu industria de apărare, a spus că Rusia va dezvălui în curând un nou tip de rachete intercontinentale, pe care niciun sistem american nu le va putea opri.„Aceste arme vor intra în curând în serviciul armatei noastre. Aceste arme sunt capabile să străpungă sistemul antirachetă al Statelor Unite atât astăzi, cât și mâine și poimâine. Vom depăși apărarea lor. În prezent, (sistemul antirachetă - n.r) este mai mult o provocare pentru noi, întrucât nu reprezintă o amenințare militară reală”, spune Dmitri Rogozin.În prezent, cea mai importantă rachetă a Rusiei este cea supranumită Satan, de fabricație sovietică.Rusia critică și amenință frecvent NATO din cauza sistemului antirachetă. Oficialii români și cei americani au susținut cu fiecare ocazie că scutul este strict defensiv și nu are legătură cu Rusia.Sistemul antirachetă american are un element și în România, la Deveselu, și a fost declarat operațional anul trecut în prezența șefului NATO.