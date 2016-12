Prefectul Culeţu a atacat hotărârea CJC privind înfiinţarea SC de Transport Călători SRL Constanţa

Prefectul Culețu a atacat hotărârea CJC privind înființarea SC de Transport Călători SRL Constanța

Prefectul Dănuț Culețu a atacat, la începutul săptămânii, în contencios administrativ hotărârea adoptată în ultima ședință a Consiliului Județean care vizează înființarea de către CJC a unui societăți proprii de transport la nivel județean: SC de Transport Călători SRL Constanța. Încă de la introducerea pe ordinea de zi suplimentară a ședinței din 13 august, hotărârea a generat o serie de controverse privind legalitatea sa, mai ales între președintele CJC Nicușor Constantinescu și consilierul PD-L Adrian Gheorghiță. Prefectul Culețu a declarat că această hotărâre nu a întrunit numărul de voturi prevăzut de lege pentru a putea fi adoptată. În același context, subprefectul Cosmin Andrei a admis săptămâna trecută că reprezentanții CJC au trimis la Prefectură numai hotărârea, fără alte documente aferente, precum avizul din partea comisiei de specialitate sau expunerea de motive. Astfel că, Prefectura a solicitat secretarului general al CJC și documentele amintite, precum și procesul verbal al ședinței din 13 august. Fără nici un rezultat însă. „Nu am primit nici un răspuns de la Consiliul Județean și am atacat această hotărâre în contencios administrativ”, a încheiat ferm Culețu. Interesantă a fost, în primul rând, apariția acestei hotărâri pe ordinea de zi suplimentară, fără a fi publicată în prealabil pe site-ul CJC, fiind adusă la cunoștință chiar și consilierilor județeni cu câteva minute înainte de începerea ședinței. La mapa consilierilor, hotărârea era însoțită de expunerea de motive și de raportul aferent, nu însă și de avizul din partea comisiei. Potrivit hotărârii, societatea ar trebui să aibă un acționar unic: Consiliul Județean Constanța. În plus, în aceeași ședință, se aprobase deja și înființarea primelor trei trasee de transport județean de călători care „vor fi în responsabilitatea SC de Transport Călători SRL Constanța”. Reamintim că traseele propuse erau: Constanța - Mamaia - Năvodari - Lumina - Ovidiu - Constanța, în ambele sensuri, Constanța - Agigea - Techirghiol - Eforie - Tuzla - Costinești și retur, Costinești - 23 August - Olimp - Neptun - Venus - Cap Aurora - Jupiter - Saturn - Mangalia - 2 Mai - Vama Veche și retur. Pedelistul Gheorghiță a menționat în plen că proiectul este ilegal. „Nu a fost respectată legea privind transparența decizională a administrației publice locale. Acest proiect trebuia adus la cunoștința opiniei publice în condițiile legii respective, având în vedere faptul că are un impact devastator asupra mediului de afaceri din județul Constanța din domeniul transporturilor”, și-a susținut atunci democrat-liberalul punctul de vedere.