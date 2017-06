PREŞEDINTELE SUA, DONALD TRUMP, A FOST ASASINAT. VAL DE POLEMICI DUPĂ PIESA DE TEATRU

PREȘEDINTELE SUA, DONALD TRUMP, A FOST ASASINAT. VAL DE POLEMICI DUPĂ PIESA DE TEATRU

Spectacolul, montat la Public Theater și pus deja în scenă de câteva ori începând din 23 mai, ar trebui să fie jucat luni seară în cadrul festivalului "Shakespeare in the Park", care este organizat în fiecare an în Central Park din New York.Însă duminică, în urma declarațiilor făcute de mai multe companii mass-media conservatoare, inclusiv de postul de televiziune Fox News, dar și de unul dintre fiii președintelui american, Donald Trump Junior — care a pus întrebări, în spațiul public, despre finanțarea show-ului—, companiile Delta Airlines și Bank of America au anunțat retragerea de pe lista sponsorilor acelui teatru newyorkez."Public Theater a ales să prezinte 'Julius Caesar' într-o manieră care provoacă și ofensează. Dacă am fi cunoscut intenția lor, nu am fi luat decizia de a patrona acest spectacol. Ne retragem finanțarea pentru această producție", a declarat într-un comunicat de presă un purtător de cuvânt al băncii citate.Cu puțin timp mai devreme, compania aeriană Delta și-a anunțat la rândul ei retragerea de pe lista sponsorilor."'Shakespeare in the Park' nu reflectă valorile Delta. Regia lor artistică a depășit normele bunului gust. I-am informat în legătură cu decizia noastră de a renunța la patronajul spectacolului", a anunțat compania Delta pe contul ei oficial de Twitter.În acel spectacol cu o durată de aproape două ore, Iulius Cezar este interpretat de un om de afaceri cu părul blond, care seamănă într-un mod bizar cu președintele american, iar soția lui are un accent slav — la fel ca Melania Trump—, potrivit criticilor de teatru care au asistat la premiera producției.Scena asasinării tiranului face și ea trimitere la o dezbatere politică americană: Cezar este înjunghiat de o mulțime de femei și de reprezentanți ai grupurilor minorităților. Femeile și minoritățile din Statele Unite l-au acuzat public pe Donald Trump că le încalcă drepturile constituționale.Pe site-ul teatrului citat, regizorul spectacolului, Oskar Eutis, nu ascunde aceste asemănări, dar se distanțează de formele de violență."'Julius Caesar' poate fi văzut ca o parabolă cu rol de avertisment pentru aceia care încearcă să combată democrația prin mijloace non-democratice. Combaterea tiranului nu trebuie să însemne o imitare a acestuia", a declarat regizorul.Contactat de AFP, teatrul newyorkez, care trebuie să pună în scenă acest spectacol până pe 18 iunie, nu a făcut deocamdată nicio declarație despre această controversă, care a apărut după o altă polemică artistică de la sfârșitul lunii mai. Atunci, actrița de comedie Kathy Griffin a difuzat o înregistrare video ce o prezenta după ce îl "decapitase" pe Donald Trump și ținea într-o mână un fals cap al președintelui american. După acest episod, actrița a fost concediată din rolul de coprezentatoare a emisiunii speciale de Revelion difuzate de postul CNN.