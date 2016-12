Prăjitura pentru care nord-coreenii sunt dispuși să-și dea întreg salariul pe o zi

1

de ce postati minciuni

O cutie de CHOCO PIE in Korea de Sud costa 3dolari si 50 de centi. In banii koreeni 3500KRW. Supermaketul este aici peste drum de noi dar daca ar costa 50 de centi o cutie de choco pie atunci furnizorii ar trebui sa lucreze pe gratis si in pierdere.Ganditi inainte de a publica un articol.Sa va fie rusine. Unchiul presedintelui nord corean nu a fost dat la caini cand am vazut ce a-ti publicat chiar nu mi-a venit sa cred.Daca nu intelegeti limba koreana angajati un translator sau luati legatura cu Ambasada koreana din Bucuresti care va poate furniza stiri reale,sunt koreeni care cunosc limba romana in ambasada dar si romani care au pus osul si au invatat limba koreana.Nu mai publicati minciuni.