Poveste adevărată. O tânără care era captivă de 4 ani a scăpat datorită unui joc

Ştire online publicată Duminică, 17 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fata, în vârstă de 17 ani, fusese promisă drept nevastă unui bărbat de origine sârbă din Franța, pentru fiul acestuia.Tatăl victimei, tot sârb de origine, a ținut-o captivă în casă în ultimii 4 ani. Conform unui raport al poliției, citat de The Daily Beast, bărbatul dăduse un anunț de vânzare a fiicei sale ca mireasă pentru suma de 15.000 de euro, cand ea avea 13 ani.La acea vreme, un alt sârb, care trăia în Franța, a venit în Italia pentru a ”inspecta” marfa, să vadă dacă fata era potrivită pentru fiul său. Apoi, acesta a depus suma de 4000 de euro drept garanție într-un cont, restul urmând să fie achitat în această lună, când ”mireasa” urma să ajungă la mire.Fata nu fusese ”livrată” până acum deoarece nu împlinise 17 ani, vârsta la care putea trece granița fără să prezinte bănuieli. Poliția afirmă că tânăra a fost ținută captivă într-o cameră ascunsă în Florența în ultimii 4 ani. Tatăl a avut grijă ca ea să rămână virgină și îi controla regimul alimentar, ca să nu se îngrașe.De asemenea, ea a fost forțată să facă diverse treburi casnice ”la perfecțiune”, precum spălatul vaselor sau curățenia în casă, pentru a deveni o nevastă ”corespunzătoare” pentru viitorul său soț.La fiecare 2 luni, ea era dusă la o brutărie de tatăl ei, ca să învețe exact ce produse trebuie cumpărate.Fata, care învățase la o școală publică din Florența până la vârsta de 13 ani, nu a avut voie în tot acest timp să se joace decât un singur joc, pe un telefon fără cartelă SIM - ceea ce făcea în fiecare zi, timp de câteva ore, după cum a povestit chiar ea.Victima nu a avut acces la internet wireless, deci nu putea să comunice cu nimeni. Însă într-o zi a văzut că apare un semnal foarte slab de la o rețea wireless fără parolă, de la un apartament situat mai jos, în blocul în care se aflau.Chiar și așa, după ce a accesat rețeaua de internet, fata nu avea cum să comunice cu nimeni, pentru că nu avea pe telefon nimic altceva decât jocul. După câteva săptămâni în care s-a tot jucat, ea descoperit că jocul avea opțiune de multiplayer online, prin care putea să joace cu alți utilizatori.La început, fata nu a știut cum să se folosească de acest lucru pentru a cere ajutor, însă după un timp a descoperit din greșeală că există și opțiunea de ”chat room”, pe care a folosit-o doar după ce a ajuns la un anumit nivel al jocului.Astfel, ea a dat mesaje la alți jucători în care cerea ajutor, însă mult timp a fost ignorată, până când un alt tânăr a luat-o în serios și a alertat poliția, oferind doar puține informații: numele fetei și locul în care se afla.Poliția italiană a fost capabilă să o găsească într-o suburbie a Florenței, după o investigație serioasă a clădirii și după ce vecinii au fost întrebați dacă au văzut acolo o adolescentă.Ea se află acum sub protecția poliției și beneficiază de tratament psihiatric.Tatăl ei a fost arestat, fiind judecat pentru răpire și tratament violent asupra unui minor.Sursa: The Daily Beast