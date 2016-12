Post şi rugăciune

Post și rugăciune

Aviz amatoarelor. Craiul numărul unu al urbei, primarul Radu Mazăre, nu mai are voie să facă sport de noapte timp de două săptămâni. Anunțul a fost făcut chiar de edil, în cadrul unei conferințe de presă, după ce a confirmat că s-a operat de hernie inghinală. Mazăre a fost operat sâmbătă, într-un spital din capitală, după ce a acuzat dureri în zona abdominală. „De la efort am făcut hernie. Sunt sigur că de la sporturile extreme mi se trage, în special de la schi. Acum nu mai am voie să fac efort. Sport de noapte nu mai am voie să fac două săptămâni, dar după două luni îmi pot relua toate activitățile”, spunea Mazăre într-o conferință de presă. Edilul se laudă că va deveni mult mai rezistent la efort deoarece medicii i-au pus „plasă dublă”. „Mi-au pus plasă dublă ca să pot rezista la efort”. Făcând haz de necaz, Mazăre povestește că și viceprimarul Gabi Stan este bolnav, având pojar, în timp ce fratele său, deputatul Alexandru Mazăre are gripă.