Porumbei de competiţie depistaţi pozitiv, unul cu ... cocaină

Porumbei de competiție depistați pozitiv, unul cu ... cocaină

Ştire online publicată Joi, 24 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Șase porumbei de competiție din Belgia au fost depistați pozitiv, unul dintre ei fiind găsit dopat cu cocaină, au anunțat, joi, jurnalele Het Belang van Limburg și Gazet van Antwerpen. Potrivit surselor citate, după o vizită de lucru la laboratorul sud-african "The National Horseracing Authority of Southern Africa", Federația Columbofilă Belgiană a decis să trimită 20 de eșantioane pentru control. Testele făcute în Belgia pe aceleași eșantioane nu au relevat nimic, însă laboratorul sud-african a descoperit urme de produse interzise în șase eșantioane. Într-un eșantion s-au găsit urme de cocaină, iar în altul un analgezic și o substanță pentru combaterea febrei.Creșterea de porumbei, care are o lungă tradiție în Belgia, s-a dezvoltat foarte mult în ultimi ani, odată cu sosirea pe piață a unor colecționari chinezi bogați. În luna mai, unul dintre ei l-a cumpărat cu 310.000 de euro pe Bolt, cel mai recent porumbel campion.Fenomenul dopajului în competițiile cu porumbei nu este nou: în 2003, fostul campion mondial la ciclism Johan Museeuw a fost găsit vinovat de folosirea unor substanțe interzise la finalul unei anchete cu privire de trafic de hormoni în agricultură, în ciclism în cursele de cai și cele de porumbei.Sursa: w ww.mediafax.ro