Populaţia Japoniei se va diminua cu o treime până în 2060

Populația Japoniei se va diminua cu o treime până în 2060

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Populația Japoniei se va reduce cu 32,3% între 2010 și 2060 în contextul scăderii numărului de nașteri, iar persoanele cu vârsta peste 65 de ani vor reprezenta aproape 40% din total, o perspectivă îngrijorătoare pentru această țară și regimul său de protecție socială, potrivit unui nou studiu public, informează AFP.În 2060, Japonia nu va mai număra decât 86,74 milioane de locuitori, față de 128,06 milioane recenzați în 2010, trecerea sub bara simbolică de 100 de milioane urmând a se produce în 2048, potrivit cifrelor actualizate publicate luni de Institutul național de protecție socială și probleme demografice.Numărul copiilor cu vârsta între 0 și 14 ani va fi de două ori mai mic în aceeași perioadă, cu numai 1,35 bebeluși/femeie, sub pragul de reînnoire a generațiilor (2,1).Populația cu vârsta între 0 și 14 ani ar urma să scadă de la 16,84 milioane de persoane (12,7% din populație) la 7,91 milioane (9,1%), iar numărul persoanelor cu vârsta între 15 și 64 de ani va scădea de la 81,73 milioane (63,8%) la 44,18 milioane (50,9% din total).În schimb, proporția persoanelor cu vârsta peste 65 de ani ar urma să crească de la an la an, evoluând de la 29,48 milioane (23% din total) în 2010 la 34,64 milioane (39,9%) în 2060.Organismul public care a condus studiul mai precizează că, în 2060, speranța de viață a bărbaților japonezi va atinge 84,19 de ani (față de 79,64 în 2010), iar cea a femeilor va ajunge la 90,93 ani (față de 86,39 ani).Scăderea natalității conjugată cu o existență mai îndelungată antrenează o îmbătrânire rapidă a populației nipone, o problemă majoră care reprezintă o amenințare pentru sistemul de protecție socială al țării, tot mai puțini tineri activi fiind disponibili pentru a susține un număr tot mai mare de persoane în vârstă.