Polonia: Zeci de mii de persoane au protestat la Varsovia contra reformei invatamantului

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de mii de persoane, printre care multi profesori veniti din intreaga Polonie, au protestat sambata la Varsovia impotriva unei ample reforme a sistemului de invatamant pregatite de guvernul conservator, informeaza AFP."Cer premierului Beata Szydlo si guvernului sau sa nu distruga acquis-ul" scolii poloneze, a declarat seful principalului sindicat al profesorilor polonezi (ZNP), Slawomir Broniarz, in fata manifestantilor.Reuniti pe ploaie in piata Pilsudski din centrul Varsoviei, demonstrantii au scandat "Nu haosului din scoli!", dupa discursuri ale profesorilor, parintilor de elevi, deputatilor din opozitie, primarilor si altor responsabili din colectivitatile locale.Potrivit organizatorilor, 50.000 de persoane au luat parte la manifestatia din centrul Varsoviei, insa, potrivit primariei, numarul demonstrantilor a fost putin peste 30.000.Proiectul de reforma vizeaza inlocuirea sistemului actual de educatie - cu trei niveluri (scoala primara, colegiu si liceu) - cu un sistem cu doua niveluri, ceea ce va presupune disparitia colegiilor.Pe langa suprimarea a mii de locuri de munca, profesorii se tem de o reforma profunda a programelor scolare, astentandu-se ca acestea sa se concentreze mai mult pe "valori patriotice", calul de bataie al guvernului conservator al partidului Lege si Justitie (PiS).Ministrul educatiei polonez, Anna Zalewska, este acuzat ca reforma va produce haos in sistemul de invatamant din Polonia.Aflat la putere de un an, guvernul conservator al Beatei Szydlo se confrunta cu o presiune puternica din partea societatii civile, in special impotriva proiectelor ce vizeaza inasprirea legislatiei anti-avort sau conflictul din jurul Curtii Constitutionale.