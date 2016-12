Polonia cere anularea Actului Fondator al relaţiilor NATO-Rusia

Polonia cere anularea Actului Fondator al relațiilor NATO-Rusia

Ştire online publicată Duminică, 14 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful diplomatiei poloneze cere anularea Actului Fondator al relațiilor NATO-Rusia deoarece acesta "nu mai este în vigoare". Polonia cere mai multe trupe NATO în Estul Europei.Șeful diplomatiei poloneze, Witold Waszczykowski, a afirmat sâmbăta la Munchen ca Actul Fondator al relatiilor NATO-Rusia "nu mai este in vigoare", in partea sa consacrata desfasurarii de noi forte.Witold Waszczykowski a repetat si cu alte ocazii ca Polonia, guvernată din octombrie de partidul conservator Lege si Justitie (PiS), dorește anularea acestui act, pentru a putea instala baze ale Alianței pe teritoriul său.Actul adoptat in 1997 afirma printre altele ca "Alianta va continua sa-si indeplineasca misiunea de aparare colectiva, precum si alte misiuni, mai degraba prin asigurarea interoperabilitatii, integrarii si capacitatii de consolidare, decat prin stationarea permanenta a unor importante forte combatante suplimentare"."Aceasta parte a declaratiei nu mai este in vigoare", a spus ministrul polonez de externe, prezent la cea de-a 52-a editie a Conferintei Internationale de Securitate de la Munchen, in Germania."La acea data, era vorba numai despre o asigurare. Acum, trebuie sa gandim la timpul prezent, cum sa descurajam prin prezenta noastra, cum sa ne afirmam vointa de a apara cu adevarat flancul estic", a mai spus acesta, potrivit Ziare.com.