Poliţiştii de la Basarabi, Cosmin Sorin Mirică şi Răzvan Gospodaru, sunt vinovaţi

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis

Polițiștii de la Basarabi, Cosmin Sorin Mirică și Răzvan Gospodaru, sunt vinovați

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins, de curând, recursul declarat de procurorii DNA în cazul polițiștilor de la Basarabi, judecați pentru fapte de corupție. Reamintim că judecătorii Curții de Apel Constanța au dispus, în urmă cu câteva luni, schimbarea încadrării juridice pentru Cosmin Sorin Mirică din luare de mită și șantaj în abuz în serviciu contra intereselor persoanei și fals intelectual și l-au condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare. În cazul lui Răzvan Gospodaru, instanța a decis să-i aplice o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Prin respingerea recursurilor declarate de procurori și de cei doi polițiști, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut decizia prin care aceștia au fost găsiți vinovați și au primit pedepse cu suspendare. Cei doi agenți din cadrul Poliției Basarabi au fost acuzați, de șantaj, luare de mită și complicitate la luare de mită. Potrivit rechizitoriului, în seara de 24 noiembrie 2003, la ora 22, Gospodaru a fost prins în flagrant de procurori în timp ce primea mită de la un bărbat. Agentul de poliție a fost cercetat pentru că, pe 17 noiembrie 2003, a oprit un șofer în trafic și i-a cerut un milion și jumătate de lei vechi pentru a nu-i suspenda permisul de conducere. Polițistul l-a acuzat pe Daniel Stoian că este sub influența băuturilor alcoolice, dar nu a întocmit nici un proces verbal de constatare. I-a spus să îi aducă banii după o săptămână și i-a oprit buletinul de identitate. După câteva seri, în timp ce era la discoteca din localitate, Stoian a fost acostat de agentul Cosmin Sorin Mirică. Acesta i-a cerut actul de identitate, deși știa că nu îl are și că este la colegul său Gospodaru. Cu toate acestea, Mirică l-a amendat cu cinci milioane de lei pentru refuz de legitimare. Tânărul s-a supărat că este șantajat și i-a denunțat la Parchet. Atunci s-a organizat flagrantul în Basarabi și cei doi polițiști au fost arestați. Flagrantul organizat de procurori s-a desfășurat în parcarea de lângă Poliția Basarabi, denunțătorul oferindu-i lui Gospodaru banii inscripționați cu substanță fluorescentă. La controlul din biroul lui Gospodaru s-au găsit 10 procese-verbale, completate sau parțial completate, care nu fuseseră puse în aplicare cu intenția de a obține sume de bani. De altfel, pe parcursul judecății, Răzvan Gospodaru a recunoscut comiterea faptei și a relatat cu amănunte cum se derulau lucrurile. El a precizat că obișnuia să oprească contravenienți pentru a obține diverse sume de bani. Betty FRIPIS